Detenidos dos hombres mientras robaban joyas en un domicilio en Santiago

Dos personas fueron detenidas el pasado domingo tras ser pilladas 'in fraganti' mientras robaban joyas en un domicilio en el centro de Santiago.

El dispositivo, coordinado desde la comisaría de la Policía Nacional de la capital gallega, logró detener a las dos personas dentro de la vivienda sobre las 02.30 horas de la madrugada.

El operativo comenzó tras saltar la alarma de intrusión del inmueble, que los propietarios recibieron en su teléfono móvil, ya que se encontraban de vacaciones. A través de las cámaras, observaban que alguien había accedido, escucharon un ruido y se cubrió la cámara, cortándose la imagen.

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Así, dieron aviso a la policía que, una vez en el lugar, vieron luces en el piso y sombras. En ese momento, accedieron al domicilio y procedieron a la detención de estas dos personas.

A continuación, los agentes comprobaron que las habitaciones estaban revueltas, con relojes, joyas y una caja fuerte preparadas sobre las camas.

Además, al chequear el resto del edificio, la Policía comprobó que todas las puertas estaban marcadas con pequeños hilos de silicona en su parte baja, casi inapreciable a la vista.

Los varones detenidos, sin domicilio conocido en España, procedían según los investigadores, del Este de Europa, y se les intervino un vehículo estacionado en la misma calle, del cual portaban las llaves.