Suspendida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense por un incendio, ya estabilizado, próximo a la vía

Un tren de la línea Europa Press

Un incendio forestal que ya ha sido estabilizado en la parroquia de Trasalba ha obligado a suspender la circulación de la línea convencional de trenes entre la capital ourensana y Santa Cruz de Arrabaldo debido a su proximidad con la infraestructura ferroviaria.

Así lo ha comunicado Adif, que ha señalado que la suspensión afecta al tramo de ancho convencional Santiago de Compostela-Ourense.

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Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural han explicado que el incendio, que afecta a menos de una hectárea, se originó a las 13.42 horas y ya ha sido estabilizado sobre las 14.30 horas.

En las labores de extinción trabajan hasta el momento cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones.