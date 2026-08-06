Santiago de Compostela
Suspendida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense por un incendio, ya estabilizado, próximo a la vía
El suceso ocurrió en la parroquia de Trasalba
Un incendio forestal que ya ha sido estabilizado en la parroquia de Trasalba ha obligado a suspender la circulación de la línea convencional de trenes entre la capital ourensana y Santa Cruz de Arrabaldo debido a su proximidad con la infraestructura ferroviaria.
Así lo ha comunicado Adif, que ha señalado que la suspensión afecta al tramo de ancho convencional Santiago de Compostela-Ourense.
Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural han explicado que el incendio, que afecta a menos de una hectárea, se originó a las 13.42 horas y ya ha sido estabilizado sobre las 14.30 horas.
En las labores de extinción trabajan hasta el momento cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones.