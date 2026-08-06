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Santiago de Compostela

Santiago construirá nueve viviendas municipales de alquiler asequible en la Caramoniña

El proyecto combinará rehabilitación y obra nueva para crear pisos de uno, dos y tres dormitorios en pleno casco histórico

Redacción Santiago
06/08/2026 16:17
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La idea de como será el proyecto
Concello de Santiago
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El Concello de Santiago presentó este miércoles el proyecto para construir nueve viviendas municipales de alquiler asequible en la rúa da Caramoniña, una actuación diseñada por el estudio Estar Arquitectos que combinará la rehabilitación de inmuebles existentes con obra nueva en una parcela de titularidad municipal.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, explicó que el proyecto permitirá recuperar cinco edificaciones en ruinas y ampliar el parque público de vivienda en el casco histórico. Del total de viviendas, cuatro tendrán un dormitorio, otras cuatro dispondrán de dos dormitorios y una contará con tres, con el objetivo de adaptarse a distintos tipos de hogares.

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Además, uno de los edificios de nueva construcción incluirá espacios comunes como una sala de estar y una lavandería para uso de los residentes.

Según Lestegás, la actuación busca combinar alquiler asequible, calidad arquitectónica y sostenibilidad, mediante la recuperación de un espacio de valor patrimonial en el centro histórico de Santiago.

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