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Santiago de Compostela

Los profesores de Música en Compostela rinden homenaje a Stephan Picard con un concierto en el Hostal

El recital, de entrada libre, reunirá a destacados intérpretes internacionales y estará dedicado al profesor y violinista fallecido el pasado mes de julio

Redacción Santiago
06/08/2026 20:25
STEPHAN PICARD EDICIÓN 2025 MEC XaimeCortizo
El violinista y docente Stephan Picard
Xaime Cortizo
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La 68ª edición de Música en Compostela celebrará este viernes, 7 de agosto, uno de los conciertos más destacados de su programación con el tradicional recital de profesores, que este año estará dedicado a la memoria del violinista y docente Stephan Picard, fallecido de forma repentina el pasado 18 de julio.

El concierto comenzará a las 19.30 horas en el Hostal de los Reyes Católicos y contará con la participación de Xunyue Zheng (violín), Ashan Pillai (viola), José Enrique Bouché (violonchelo), José María Gallardo (guitarra) y los pianistas Juan Carlos Cornelles, Ángel Huidobro y Josep María Colom. La entrada será libre hasta completar aforo.

Picard, profesor de Música en Compostela durante los últimos años, fue una figura de referencia internacional como violinista y pedagogo. Desde 1995 impartió docencia en la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" de Berlín y desarrolló una intensa carrera artística y docente en Europa y Asia, actuando en algunas de las principales salas de conciertos del mundo y formando a varias generaciones de intérpretes.

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