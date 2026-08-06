Investigadores de la USC descubren un nuevo efecto del único fármaco aprobado contra la fibrosis hepática

De izquierda a derecha: Sara Martínez, Rubén Nogueiras, Borja López, Eva Nóvoa, Cristina Iglesias, Jacobo López, Pablo Díaz, Tamara Parracho, Alba Dieste, Alba López, Valentina Dorta y José Iglesias Cedida

Investigadores del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han identificado un nuevo mecanismo de acción del Resmetirom, el único medicamento aprobado actualmente para tratar la fibrosis hepática asociada a la enfermedad hepática esteatósica por disfunción metabólica (MASLD).

El estudio, publicado en la revista científica MedComm, demuestra que el fármaco no solo reduce la acumulación de grasa en el hígado, sino que también actúa directamente sobre las células estrelladas hepáticas, responsables de la formación de fibrosis y de complicaciones como la cirrosis o el cáncer de hígado.

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Según la primera autora del trabajo, Eva Novoa, los resultados muestran que el medicamento reduce la activación de estas células y su capacidad para generar fibrosis. El equipo también identificó el mecanismo molecular responsable de este efecto, un hallazgo que ayuda a explicar la eficacia clínica del tratamiento.

La MASLD afecta a entre el 25 % y el 30 % de la población mundial y es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica. Los investigadores consideran que este descubrimiento abre nuevas posibilidades para desarrollar terapias dirigidas específicamente contra la fibrosis hepática.

El trabajo ha contado con la participación de investigadores del CiMUS de la USC y de varios centros nacionales e internacionales.