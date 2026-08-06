El Hospital de Conxo reduce a 22 días la espera para la primera consulta de Oftalmología

El conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño visitó hoy el centro hospitalario MONICA ARCAY CARRO

El servicio de Oftalmología del Hospital de Conxo, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, atendió cerca de 35.000 primeras consultas en 2025 y redujo la demora media para la primera cita de 34,9 a 22 días, según los datos dados a conocer este jueves por la Consellería de Sanidade.

Durante el pasado año, el servicio realizó 4.500 cirugías de cataratas, 470 vitrectomías, 240 intervenciones de glaucoma, 110 trasplantes de tejidos oculares y más de 8.300 inyecciones intravítreas para el tratamiento de enfermedades de la retina. En los últimos cuatro años, la actividad quirúrgica aumentó un 55,7 %.

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La Consellería atribuye estos resultados a una mejor organización del servicio, a una mayor coordinación con Atención Primaria y al impulso de la telemedicina, especialmente en el cribado y seguimiento de la retinopatía diabética.

El servicio también ha incorporado tecnología como el sistema de visualización 3D Ngenuity, que sustituye al microscopio analógico tradicional. Según Sanidade, esta herramienta, junto al apoyo de la inteligencia artificial, permite realizar intervenciones más precisas y seguras.

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Además, el Hospital de Conxo es centro de referencia nacional para el tratamiento de tumores intraoculares en adultos y para la reconstrucción de la superficie ocular compleja, por lo que atiende a pacientes de toda Galicia y de otras comunidades autónomas. Sus profesionales participan asimismo en 14 ensayos clínicos a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

Precaución en el eclipse

Coincidiendo con el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, la Consellería recordó la importancia de observar el fenómeno únicamente con gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 y advirtió de que mirar directamente al sol o utilizar prismáticos o telescopios sin filtros adecuados puede provocar lesiones irreversibles en la retina.