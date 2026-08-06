Amipa cierra el proyecto 'Camiño á Inclusión' con un encuentro intercultural en A Escravitude
Personas con discapacidad intelectual compartieron actividades con peregrinos y jóvenes del programa 'Conecta con Galicia no Camiño'
La asociación Amipa ha puesto el broche a una nueva edición del proyecto 'Camiño á Inclusión' con una jornada de convivencia e intercambio cultural celebrada en el atrio de la iglesia de A Escravitude (Padrón), donde las personas con discapacidad intelectual de la entidad ejercieron como anfitrionas de los peregrinos que recorren el Camino Portugués.
La actividad reunió también a un grupo de 50 jóvenes latinoamericanos descendientes de emigrantes españoles participantes en el programa 'Conecta con Galicia no Camiño', promovido por la Secretaría Xeral da Emigración y coordinado por Alma Peregrina.
Durante el encuentro, el voluntariado de Amipa ofreció información sobre el Camino de Santiago, mostró la artesanía elaborada en la asociación y organizó actividades para dar a conocer la cultura gallega, como demostraciones de instrumentos tradicionales, juegos populares y un taller de estampación. Además, los peregrinos pudieron sellar sus credenciales y dejar mensajes y dibujos como recuerdo de la experiencia.
El proyecto, promovido por AMIPA con la colaboración de Alma Peregrina y Galiwonders, busca fomentar la inclusión situando a las personas con discapacidad intelectual como protagonistas de la acogida en el Camino de Santiago y culminará con un Camino Xacobeo Inclusivo hasta la plaza del Obradoiro.