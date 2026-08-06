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Santiago de Compostela

Amipa cierra el proyecto 'Camiño á Inclusión' con un encuentro intercultural en A Escravitude

Personas con discapacidad intelectual compartieron actividades con peregrinos y jóvenes del programa 'Conecta con Galicia no Camiño'

Redacción Santiago
06/08/2026 16:40
Recibindo aos peregrinos
Los miembros de la asociación recibieron a los peregrinos
JUAN MARTINEZ
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La asociación Amipa ha puesto el broche a una nueva edición del proyecto 'Camiño á Inclusión' con una jornada de convivencia e intercambio cultural celebrada en el atrio de la iglesia de A Escravitude (Padrón), donde las personas con discapacidad intelectual de la entidad ejercieron como anfitrionas de los peregrinos que recorren el Camino Portugués.

La actividad reunió también a un grupo de 50 jóvenes latinoamericanos descendientes de emigrantes españoles participantes en el programa 'Conecta con Galicia no Camiño', promovido por la Secretaría Xeral da Emigración y coordinado por Alma Peregrina.

Los participantes de Conecta con Galicia no Camiño, junto a Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, tras finalizar ayer el recorrido en Santiago

Más de cien kilómetros de Camiño para reencontrarse con Galicia

Más información

Durante el encuentro, el voluntariado de Amipa ofreció información sobre el Camino de Santiago, mostró la artesanía elaborada en la asociación y organizó actividades para dar a conocer la cultura gallega, como demostraciones de instrumentos tradicionales, juegos populares y un taller de estampación. Además, los peregrinos pudieron sellar sus credenciales y dejar mensajes y dibujos como recuerdo de la experiencia.

El proyecto, promovido por AMIPA con la colaboración de Alma Peregrina y Galiwonders, busca fomentar la inclusión situando a las personas con discapacidad intelectual como protagonistas de la acogida en el Camino de Santiago y culminará con un Camino Xacobeo Inclusivo hasta la plaza del Obradoiro.

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