Una investigación de la USC detecta mercurio en cerámicas gallegas de hace 5.000 años

Es la primera vez que se encuentra mercurio en cerámicas aqueológicas USC

Un equipo de investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha detectado por primera vez mercurio en cerámicas arqueológicas del Neolítico Final halladas en Galicia, una investigación que aporta nuevos datos sobre las comunidades que habitaron el noroeste peninsular hace unos 5.000 años.

El trabajo, liderado por el catedrático Antonio Martínez Cortizas y con la participación de Pilar Prieto Martínez, Ainé Francos Golán y Olalla López Costas, analiza la denominada cerámica tipo Penha, característica del oeste de la Península Ibérica y especialmente representativa en Galicia.

Las Penhas encontradas en la investigación USC

Los investigadores concluyen que estas piezas se cocían a bajas temperaturas, inferiores a los 900 grados, durante menos de cinco horas, y que cada comunidad elaboraba su propia cerámica utilizando materiales de su entorno y técnicas propias. Según el equipo, se trataba de recipientes destinados a la vida cotidiana, lo que refleja la existencia de sociedades "avanzadas y autosuficientes". El estudio también apunta a intercambios entre asentamientos, con piezas que viajaban desde la costa hacia el interior.

El hallazgo más destacado es la presencia de mercurio en la composición de algunas cerámicas, la primera vez que este elemento se analiza en este tipo de materiales arqueológicos. Los investigadores observaron una gran variabilidad entre yacimientos, aunque algunas piezas halladas en el islote de Guidoiro Areoso presentan concentraciones especialmente elevadas.

El trabajo está liderado por el catedrático Antonio Martínez Cortizas y con la participación de Pilar Prieto Martínez, Ainé Francos Golán y Olalla López Costas, Cedida

El estudio, enmarcado en el proyecto europeo ERC PollutedPast, trata ahora de determinar si el mercurio procedía de los propios barros utilizados para fabricar las piezas o si fue añadido de forma intencionada, posiblemente con fines rituales o por una preferencia de estas comunidades prehistóricas.

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La investigación forma parte también del proyecto Rodas, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que continuará analizando nuevos yacimientos gallegos para profundizar en el conocimiento de las sociedades del Neolítico Final.