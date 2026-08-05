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Santiago de Compostela

Santiago ingresó 1,7 millones de euros desde la entrada en vigor de la tasa turística

La recaudación corresponde a los nueve primeros meses de aplicación del impuesto y se destinará a financiar proyectos y actividades turísticas

Agencias
05/08/2026 16:58
Turismo santiago
Una terraza en Santiago durante el verano
Archivo
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El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha ingresado más de 1,7 millones de euros desde la entrada en vigor del impuesto municipal a las estancias turísticas, vigente en la ciudad desde el pasado 1 de octubre de 2025.

De ello ha informado este miércoles la concejala de Turismo de la capital gallega, Míriam Louzao, que ha precisado que la cantidad recaudada ha sido de 1.759.452,71 euros: 617.636,25 en el último trimestre de 2025 y 1.141.816,46 en el primer semestre de 2026.

Louzao ha presentado esta mañana la marca con la que se identifican los proyectos, actividades y eventos que se financian con cargo a la recaudación de esta tasa, como los Xogos do Eixo Atlántico o el 'videomapping' proyectado en la plaza del Obradoiro durante las Festas do Apóstolo.

"En nueve meses, y teniendo en cuenta que faltarían tres de los meses más potentes en estancias y que este año en el mes de mayo tuvimos cerrado el aeropuerto Rosalía de Castro, alcanzamos casi los dos millones de euros, una cifra que da idea de cómo este impuesto puede repercutir en las arcas municipales", ha trasladado en en rueda de prensa.

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La concejala también ha hecho balance de los datos oficiales del INE en relación a las estancias del primer semestre del año, y aseguró que las cifras de este periodo sitúan Santiago de Compostela en unos parámetros que mantienen su posición "como un destino consolidado, maduro, y que se mueve en un número de estancias muy relevante".

"Incluso a pesar de la bajada que experimentamos en este primer semestre y cuyas causas están perfectamente identificadas y además eran previsibles, como el cierre del aeropuerto debido a las obras en la pista y la estrategia comercial de Ryanair que ha penalizado a nuestro aeropuerto", ha añadido.

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Según los datos oficiales citados por la edil, Santiago de Compostela sigue siendo la principal ciudad gallega en número de estancias, con un total de 591.529 en los primeros seis meses, 84.000 más que A Coruña y 213.000 más que Vigo.

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