Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Salen a la venta las entradas para el concierto de Miguel Araújo en Santiago

El músico portugués actuará el 19 de diciembre en el Teatro Principal dentro del ciclo Fiestra Aberta

Redacción Santiago
05/08/2026 20:26
Foto Miguel Araújo _© Marta Pina
El artista Miguel Araújo, autor de algunos de los temas más populares de Portugal
Marta Pina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Compostela Cultura ha puesto este miércoles a la venta las entradas para el concierto que el compositor e intérprete portugués Miguel Araújo ofrecerá el próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Principal, dentro del ciclo Fiestra Aberta.

El artista presentará Passemos aos salões, un formato íntimo en el que actúa solo con voz y piano acústico y en el que combina la interpretación de sus canciones con el relato de las historias e inspiraciones que las hicieron nacer.

WhatsApp Image 2026-08-03 at 12.32.58_0

El Festival Feito a Man llevará 30 conciertos y actividades culturales al casco histórico de Santiago durante agosto

Más información

Miguel Araújo es autor de algunos de los temas más conocidos de la música portuguesa de las dos últimas décadas, como Anda comigo ver os aviões, Os maridos das outras, Quem és tu miúda o Balada Astral. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera en solitario y como miembro fundador de Os Azeitonas, además de componer para artistas como António Zambujo, Ana Moura, Carminho o Ana Bacalhau.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya pueden adquirirse a través de la web de Compostela Cultura y en la taquilla de la Zona C. Si quedan localidades disponibles, también podrán comprarse en la taquilla del Teatro Principal el mismo día del concierto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Foto Miguel Araújo _© Marta Pina

Salen a la venta las entradas para el concierto de Miguel Araújo en Santiago
redacción santiago
bf25ad8a-9ac8-4ccd-85b8-fc812443b6ff

Una investigación de la USC detecta mercurio en cerámicas gallegas de hace 5.000 años
redacción santiago
estudiantes-cafeteria-de-xornalismo-05

La USC pone en marcha 'Dálle á lingua', un proyecto para llevar la divulgación lingüística a los bares
redacción santiago
El ideal gallego

Un caso de Santiago lleva al Constitucional a reforzar garantías en los internamientos no voluntarios por salud mental
Europa Press