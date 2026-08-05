Salen a la venta las entradas para el concierto de Miguel Araújo en Santiago

El artista Miguel Araújo, autor de algunos de los temas más populares de Portugal Marta Pina

Compostela Cultura ha puesto este miércoles a la venta las entradas para el concierto que el compositor e intérprete portugués Miguel Araújo ofrecerá el próximo 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Principal, dentro del ciclo Fiestra Aberta.

El artista presentará Passemos aos salões, un formato íntimo en el que actúa solo con voz y piano acústico y en el que combina la interpretación de sus canciones con el relato de las historias e inspiraciones que las hicieron nacer.

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Miguel Araújo es autor de algunos de los temas más conocidos de la música portuguesa de las dos últimas décadas, como Anda comigo ver os aviões, Os maridos das outras, Quem és tu miúda o Balada Astral. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera en solitario y como miembro fundador de Os Azeitonas, además de componer para artistas como António Zambujo, Ana Moura, Carminho o Ana Bacalhau.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya pueden adquirirse a través de la web de Compostela Cultura y en la taquilla de la Zona C. Si quedan localidades disponibles, también podrán comprarse en la taquilla del Teatro Principal el mismo día del concierto.