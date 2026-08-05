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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PSdeG pide á Xunta e ao Concello que desbloqueen a ampliación do Ceip Quiroga Palacios

Guinarte reclama diálogo entre ambas administracións e advirte de que a comunidade educativa leva anos agardando por unha solución

Redacción Santiago
05/08/2026 15:42
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
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O voceiro do grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, reclamou este mércores á Xunta de Galicia e ao Concello que abandonen o cruzamento de reproches sobre a ampliación do Ceip Quiroga Palacios e se senten a dialogar para desbloquear un proxecto que, segundo lembrou, a comunidade educativa leva anos reclamando.

Guinarte lamentou que "estes días estamos a asistir a un cruzamento de acusacións" entre ambas administracións mentres "a realidade é que a comunidade educativa continúa agardando por unha solución". Neste sentido, lembrou que o centro segue sen infraestruturas como un patio semicuberto para Primaria, un ximnasio, unha aula de usos múltiples ou espazos adecuados para o apoio ao alumnado con necesidades especiais.

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O voceiro socialista advertiu de que "esta dinámica de reproches públicos non resolve nada" e insistiu en que o debate non debe centrarse en "quen ten a culpa ou quen ten máis culpa", senón en ofrecer unha resposta ás familias. Por iso, reclamou que Xunta e Concello "falen directamente, aclaren as súas discrepancias e desbloqueen canto antes" a ampliación.

Así mesmo, esixiu "responsabilidade, diálogo institucional e vontade real de acordo" para resolver un problema que, ao seu xuízo, leva demasiado tempo sen resposta.

Foto Borja Rubio

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Finalmente, Guinarte trasladou a solidariedade do grupo municipal socialista coa comunidade educativa e reiterou o seu apoio ás reivindicacións das familias, do alumnado e do profesorado, ao considerar que son demandas que "xa non poden esperar máis".

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