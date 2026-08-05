La USC pone en marcha 'Dálle á lingua', un proyecto para llevar la divulgación lingüística a los bares

Estudiantes en la cafetería de la Facultad de Comunicación Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha puesto en marcha 'Dálle á lingua', un proyecto de divulgación lingüística que se desarrollará en colaboración con bares de distintas localidades gallegas con el objetivo de acercar la lingüística al público en un entorno cotidiano.

La iniciativa utilizará posavasos con información para desmontar mitos sobre la lengua y la lingüística e invitar a la conversación entre los clientes. Los locales interesados en participar ya pueden solicitar su adhesión enviando un correo electrónico a dallealingua@usc.gal.

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Además, los establecimientos inscritos formarán parte de la Liga Mente e Palabra, una competición en la que el rendimiento de cada bar dependerá de la participación de sus clientes. Estos podrán acceder a un concurso de preguntas y respuestas escaneando el código QR incluido en los posavasos.

El equipo impulsor explica que el proyecto busca fomentar conversaciones sobre el bilingüismo, los mitos lingüísticos y el procesamiento del lenguaje, tendiendo un puente entre la investigación académica y la vida cotidiana.

La campaña se desarrollará durante cinco semanas, entre el 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas, y el 1 de noviembre.