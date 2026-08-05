Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Isabel Dobarro protagoniza una conferencia sobre Santiago de Masarnau en Música en Compostela

La pianista compostelana ofrecerá este miércoles una charla ilustrada musicalmente por Josep Maria Colom en la Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos

Redacción Santiago
05/08/2026 09:51
Isabel P Dobarro_
La pianista compostelana Isabel Dobarro será una de las protagonistas de la LXVIII edición de Música en Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La pianista compostelana Isabel Dobarro será una de las protagonistas de la LXVIII edición de Música en Compostela con una conferencia dedicada a la figura del compositor Santiago de Masarnau. El acto se celebrará este miércoles, 5 de agosto, a las 19.00 horas en la Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos, con entrada libre hasta completar el aforo.

Bajo el título El piano de Santiago de Masarnau, Dobarro repasará la trayectoria del compositor, pianista y pedagogo madrileño, considerado una de las figuras más relevantes del primer Romanticismo español y fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

LuzArcas@FotoVirginia Rota

El Festival Plataforma llevará las artes performativas a distintos espacios de Santiago del 2 al 6 de septiembre

Más información

La conferencia estará ilustrada musicalmente por el pianista Josep Maria Colom, Premio Nacional de Música, que interpretará la Op. 17 y la Balada nº 3 de Masarnau, en un homenaje a la vida y obra del músico.

Dobarro, incorporada recientemente al Consejo Directivo de Música en Compostela, es una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional tras obtener el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica en 2025. Por su parte, Colom cuenta con una dilatada trayectoria como concertista y es una de las figuras más destacadas del piano español.

WhatsApp Image 2026-08-03 at 12.32.58_0

El Festival Feito a Man llevará 30 conciertos y actividades culturales al casco histórico de Santiago durante agosto

Más información

Nacido en Madrid en 1805, Santiago de Masarnau fue pianista, compositor, pedagogo y crítico musical. Tras completar su formación en París y Londres, contribuyó al desarrollo de la escuela pianística española y a la difusión del repertorio romántico. A partir de 1849 centró gran parte de su actividad en la labor social con la fundación en España de la Sociedad de San Vicente de Paúl, a la que dedicó sus últimos años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Isabel P Dobarro_

Isabel Dobarro protagoniza una conferencia sobre Santiago de Masarnau en Música en Compostela
redacción santiago
LuzArcas@FotoVirginia Rota

El Festival Plataforma llevará las artes performativas a distintos espacios de Santiago del 2 al 6 de septiembre
redacción santiago
Peregrinos turistas en la plaza del obradoiro

Santiago supera los 317.000 peregrinos en lo que va de año en pleno inicio de agosto
Europa Press
Míriam Edu Activa

Educación Activa propone repensar los espacios públicos de Santiago desde la perspectiva de la infancia
redacción santiago