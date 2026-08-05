Isabel Dobarro protagoniza una conferencia sobre Santiago de Masarnau en Música en Compostela

La pianista compostelana Isabel Dobarro será una de las protagonistas de la LXVIII edición de Música en Compostela Cedida

La pianista compostelana Isabel Dobarro será una de las protagonistas de la LXVIII edición de Música en Compostela con una conferencia dedicada a la figura del compositor Santiago de Masarnau. El acto se celebrará este miércoles, 5 de agosto, a las 19.00 horas en la Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos, con entrada libre hasta completar el aforo.

Bajo el título El piano de Santiago de Masarnau, Dobarro repasará la trayectoria del compositor, pianista y pedagogo madrileño, considerado una de las figuras más relevantes del primer Romanticismo español y fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España.

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La conferencia estará ilustrada musicalmente por el pianista Josep Maria Colom, Premio Nacional de Música, que interpretará la Op. 17 y la Balada nº 3 de Masarnau, en un homenaje a la vida y obra del músico.

Dobarro, incorporada recientemente al Consejo Directivo de Música en Compostela, es una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional tras obtener el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica en 2025. Por su parte, Colom cuenta con una dilatada trayectoria como concertista y es una de las figuras más destacadas del piano español.

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Nacido en Madrid en 1805, Santiago de Masarnau fue pianista, compositor, pedagogo y crítico musical. Tras completar su formación en París y Londres, contribuyó al desarrollo de la escuela pianística española y a la difusión del repertorio romántico. A partir de 1849 centró gran parte de su actividad en la labor social con la fundación en España de la Sociedad de San Vicente de Paúl, a la que dedicó sus últimos años.