El BNG reclama a la Xunta un plan para restaurar la cantera de Miramontes

Los diputados Saleta Chao y Luís Bará solicitan al gobierno gallego que detalle las medidas previstas Cedida

El BNG ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento de Galicia para que la Xunta aclare qué actuaciones prevé llevar a cabo para restaurar los terrenos de la cantera de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, afectados por el depósito de residuos.

Los diputados Saleta Chao y Luís Bará solicitan al gobierno gallego que detalle las medidas previstas para garantizar la retirada de los materiales y la recuperación ambiental de la zona, así como que aclare si contempla mantener parte de los residuos en el lugar y, en ese caso, qué garantías existen para proteger el medio ambiente, los recursos hídricos y la salud de la población.

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La formación nacionalista recuerda que en la cantera se depositaron materiales elaborados a partir de residuos que la propia administración determinó que no podían ser considerados tecnosuelos, al no cumplir los requisitos exigidos. Según señala, estos materiales fueron almacenados y aplicados en lugares no autorizados y superando el espesor permitido.

El BNG reclama además conocer el calendario previsto para la restauración de la cantera y recuerda que el pasado mes de julio el pleno del ayuntamiento de Santiago aprobó por unanimidad una declaración institucional instando a la Xunta a retirar los residuos y recuperar ambientalmente la zona.

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La iniciativa llega después de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a Tecnosolos Galaicos SL y a la empresa explotadora de la cantera por un delito contra el medio ambiente relacionado con la contaminación del suelo y de las aguas.