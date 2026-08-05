Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El BNG reclama a la Xunta un plan para restaurar la cantera de Miramontes

Presenta iniciativas en el Parlamento para conocer cómo se retirarán los residuos y los plazos previstos

Redacción Santiago
05/08/2026 16:48
2023033114130576519
Los diputados Saleta Chao y Luís Bará solicitan al gobierno gallego que detalle las medidas previstas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento de Galicia para que la Xunta aclare qué actuaciones prevé llevar a cabo para restaurar los terrenos de la cantera de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, afectados por el depósito de residuos.

Los diputados Saleta Chao y Luís Bará solicitan al gobierno gallego que detalle las medidas previstas para garantizar la retirada de los materiales y la recuperación ambiental de la zona, así como que aclare si contempla mantener parte de los residuos en el lugar y, en ese caso, qué garantías existen para proteger el medio ambiente, los recursos hídricos y la salud de la población.

Foto 3

O PP culpa ao goberno local do incendio da escombreira de Laraño por ignorar as advertencias veciñais

Más información

La formación nacionalista recuerda que en la cantera se depositaron materiales elaborados a partir de residuos que la propia administración determinó que no podían ser considerados tecnosuelos, al no cumplir los requisitos exigidos. Según señala, estos materiales fueron almacenados y aplicados en lugares no autorizados y superando el espesor permitido.

El BNG reclama además conocer el calendario previsto para la restauración de la cantera y recuerda que el pasado mes de julio el pleno del ayuntamiento de Santiago aprobó por unanimidad una declaración institucional instando a la Xunta a retirar los residuos y recuperar ambientalmente la zona.

El desarrollo urbanístico previsto en el entorno del Muíño de Vidán contempla la construcción de 67 viviendas y la urbanización de una parcela de casi 24.000 metros cuadrados

O Concello asegura que o "malentendido" coa Xunta pola ampliación do Quiroga Palacios xa está aclarado

Más información

La iniciativa llega después de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a Tecnosolos Galaicos SL y a la empresa explotadora de la cantera por un delito contra el medio ambiente relacionado con la contaminación del suelo y de las aguas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

ab67616d0000b27336bd20218caad9844f3d1c09

El Festival Emerxente reúne este jueves en Ames a L1gido y otros referentes de la música urbana gallega
redacción santiago
bf25ad8a-9ac8-4ccd-85b8-fc812443b6ff

Una investigación de la USC detecta mercurio en cerámicas gallegas de hace 5.000 años
redacción santiago
El ideal gallego

Un caso de Santiago lleva al Constitucional a reforzar garantías en los internamientos no voluntarios por salud mental
Europa Press
photo_2026-08-05_13-39-09

Oito artistas converten as galerías entre Rosalía de Castro e a Rúa Nova de Abaixo nun museo de arte urbana
redacción santiago