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Santiago de Compostela

Verea promete recuperar la gratuidad del autobús urbano para los pensionistas si gobierna en Santiago

El candidato del PP defiende la modernización del transporte público, pero rechaza que las personas mayores pierdan un derecho consolidado

Redacción Santiago
04/08/2026 13:14
20260804 FOTO BORJA VEREA
El candidato del PP a la alcaldía de Santiago Borja Verea
PP Santiago
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El candidato del PP a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, se ha comprometido a recuperar la gratuidad del autobús urbano para los pensionistas si gobierna tras las próximas elecciones municipales. El popular considera que la modernización del transporte público no puede suponer la pérdida de un derecho consolidado para las personas mayores.

Verea defendió la renovación del servicio, con más frecuencias y mejores autobuses, pero mostró su rechazo a que la nueva política tarifaria obligue a los pensionistas a pagar por el transporte urbano. "Modernizar nunca pode significar que os veciños perdan dereitos", afirmó.

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El candidato popular aseguró que mantener la gratuidad para este colectivo es una cuestión de justicia y respeto, además de una medida que favorece el envejecimiento activo y una ciudad más accesible.

En este sentido, anunció que, si alcanza la Alcaldía, una de las primeras modificaciones que impulsará será la recuperación de la gratuidad del autobús para los pensionistas, insistiendo en que una ciudad moderna debe avanzar "sen deixar a ninguén atrás".

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