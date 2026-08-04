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Santiago de Compostela

Un bombero de Santiago y dos técnicos deportivos gallegos cooperarán en Mozambique para reforzar la prevención y el deporte comunitario

Los trabajadores municipales participarán durante casi un mes en el programa Especialistas en Cooperar del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Redacción Santiago
04/08/2026 10:01
Los tres participantes completaron este lunes en Pontevedra la última jornada de formación
Cedida
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Un bombero del concello de Santiago de Compostela y dos técnicos deportivos de los municipios de Trazo y Lousame viajarán en las próximas semanas a Mozambique para colaborar con distintas instituciones locales dentro del programa Especialistas en Cooperar, impulsado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Los tres participantes completaron este lunes en Pontevedra la última jornada de formación previa a su desplazamiento, acompañados por el presidente del Fondo Galego y alcalde de Nigrán, Juan González.

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El primero en incorporarse al proyecto será Félix Juncal, jefe de equipo del Servicio de Bomberos de Santiago, que permanecerá en Mozambique entre el 16 de agosto y el 12 de septiembre. Su labor se desarrollará en la Casa do Gaiato, donde impartirá formación sobre prevención, protección y respuesta ante emergencias dirigida tanto a los menores del centro como al alumnado de sus escuelas y a vecinos de las aldeas cercanas.

Por su parte, los técnicos deportivos Ricardo Barros, del Ayuntamiento de Trazo, y Néstor Romero, del Ayuntamiento de Lousame, trabajarán en el municipio de Nhamayábue para fortalecer el programa municipal de deporte comunitario. Ambos colaborarán en la promoción de la actividad física entre personas de todas las edades, fomentando hábitos saludables y ofreciendo alternativas de ocio que contribuyan a prevenir problemas como el consumo de alcohol y drogas o los embarazos adolescentes.

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El programa Especialistas en Cooperar aprovecha la experiencia y los conocimientos del personal de las administraciones locales gallegas para reforzar las capacidades de instituciones públicas y organizaciones sociales en países del Sur Global. Además de Mozambique, este año también se desarrollarán proyectos de cooperación técnica en Cabo Verde.

Desde 2005, un total de 55 trabajadores municipales gallegos han participado en iniciativas de cooperación internacional impulsadas por el Fondo Galego, colaborando en proyectos desarrollados en países como Nicaragua, Cuba, Perú, Mozambique y Cabo Verde.

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