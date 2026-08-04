Santiago supera los 317.000 peregrinos en lo que va de año en pleno inicio de agosto

Peregrinos turistas en la Plaza del Obradoiro Cedida

Santiago de Compostela continúa recibiendo un flujo constante de peregrinos en pleno mes de agosto. En los tres primeros días completos del mes llegaron a la ciudad 6.289 caminantes, mientras que en lo que va de año ya han recogido la compostela 317.337 personas, un 5 % más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de la Oficina del Peregrino.

La afluencia se dejó notar este martes en la Praza do Obradoiro y en los accesos a la Catedral, donde cientos de visitantes aguardaban para entrar al templo pese a la lluvia, que acompañó durante buena parte de la mañana.

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Lejos de ser un inconveniente, muchos peregrinos agradecieron el descenso de las temperaturas. Marcelo, un peregrino uruguayo que llegó a Santiago desde Ferrol, aseguró que le había gustado alcanzar la ciudad "con lluvia, que es típico de Galicia". Por su parte, Enrique, un madrileño que completó este martes los 691 kilómetros que separan Aluche de Compostela tras 35 días de caminata, resumía la jornada con una sonrisa: "Yo prefiero la lluvia, es un día perfecto con lluvia".

Ambos coincidieron, sin embargo, en señalar el aumento de la afluencia de caminantes en los últimos años. Marcelo, que realizaba su sexto Camino, reconoció que "cada vez hay más gente y es más difícil conseguir donde dormir", mientras que Enrique consideró que la ruta está "muy turistificada", especialmente en los últimos cien kilómetros del Camino Francés.

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Durante el pasado mes de julio llegaron a Santiago 71.551 peregrinos, un 7 % más que en el mismo mes del año anterior. Del total de compostelas expedidas en 2026, el 43 % corresponden a peregrinos extranjeros.

El Camino Francés continúa siendo la ruta más transitada, con cerca del 43 % de los peregrinos, seguido del Camino Portugués (20 %) y del Portugués por la Costa (19 %). Sarria y Tui vuelven a situarse como los principales puntos de partida, lo que refleja que buena parte de los caminantes inicia la ruta en Galicia para completar la distancia mínima necesaria para obtener la compostela.

Entre los peregrinos internacionales predominan los procedentes de Estados Unidos, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido. En cuanto a los españoles, los más numerosos son los andaluces, madrileños, valencianos y catalanes.