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Santiago de Compostela

Oriol Pérez Treviño homenajeará a Montserrat Torrent en Música en Compostela

El musicólogo ofrecerá este martes en el Hostal dos Reis Católicos la conferencia 'Montserrat Torrent, el eco de una lección infinita' con motivo del centenario de la organista

Redacción Santiago
04/08/2026 08:52
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Un grupo de los que participa en esta edición del ciclo 
Xaime Cortizo
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El ciclo Música en Compostela continúa este martes 4 de agosto con un nuevo homenaje a la organista Montserrat Torrent, que este año celebra su centenario. El musicólogo y ensayista Oriol Pérez Treviño ofrecerá la conferencia Montserrat Torrent, el eco de una lección infinita, a las 20.00 horas en el Hostal dos Reis Católicos.

La actividad forma parte de la programación de la LXVIII edición de Música en Compostela y repasará la trayectoria artística y docente de Torrent, una de las grandes referencias del órgano en España y profesora durante décadas del curso internacional compostelano.

La 68ª edición de Música en Compostela comenzará el 2 de agosto con el acto inaugural en el Hostal dos Reis Católicos

Música en Compostela abre una edición marcada por el recuerdo a Stephan Picard y los homenajes a Falla, Torrent y Marcial del Adalid

Más información

Nacido en Manresa en 1972, Oriol Pérez Treviño ha desarrollado su carrera como musicólogo, ensayista y gestor cultural. Ha dirigido proyectos como la Xarxa de Músiques a Catalunya, el Festival de Torroella de Montgrí, el Centre Robert Gerhard o la Acadèmia 1750, y actualmente investiga sobre música, misticismo y espiritualidad, además de ejercer como crítico musical en El Punt Avui.

Montserrat Torrent, que cumplió 100 años el pasado mes de abril, fue una figura clave en la renovación del órgano en España a partir de la década de 1960. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como la Creu de Sant Jordi, el Premio Nacional de Música o el doctorado honoris causa, y continúa manteniendo una intensa actividad concertística y discográfica.

La entrada a la conferencia será libre hasta completar el aforo.

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