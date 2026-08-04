Oriol Pérez Treviño homenajeará a Montserrat Torrent en Música en Compostela

Un grupo de los que participa en esta edición del ciclo Xaime Cortizo

El ciclo Música en Compostela continúa este martes 4 de agosto con un nuevo homenaje a la organista Montserrat Torrent, que este año celebra su centenario. El musicólogo y ensayista Oriol Pérez Treviño ofrecerá la conferencia Montserrat Torrent, el eco de una lección infinita, a las 20.00 horas en el Hostal dos Reis Católicos.

La actividad forma parte de la programación de la LXVIII edición de Música en Compostela y repasará la trayectoria artística y docente de Torrent, una de las grandes referencias del órgano en España y profesora durante décadas del curso internacional compostelano.

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Nacido en Manresa en 1972, Oriol Pérez Treviño ha desarrollado su carrera como musicólogo, ensayista y gestor cultural. Ha dirigido proyectos como la Xarxa de Músiques a Catalunya, el Festival de Torroella de Montgrí, el Centre Robert Gerhard o la Acadèmia 1750, y actualmente investiga sobre música, misticismo y espiritualidad, además de ejercer como crítico musical en El Punt Avui.

Montserrat Torrent, que cumplió 100 años el pasado mes de abril, fue una figura clave en la renovación del órgano en España a partir de la década de 1960. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como la Creu de Sant Jordi, el Premio Nacional de Música o el doctorado honoris causa, y continúa manteniendo una intensa actividad concertística y discográfica.

La entrada a la conferencia será libre hasta completar el aforo.