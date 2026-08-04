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Santiago de Compostela

La Cámara de Comercio impulsa el primer barómetro para analizar la situación del tejido empresarial de Santiago

El estudio recogerá hasta el 30 de septiembre la opinión de empresas de Santiago y su área de influencia sobre actividad, empleo, innovación y competitividad

Agencias
04/08/2026 11:49
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
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La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha realizado un llamamiento a las empresas de la zona para participar en el 'I Barómetro Empresarial de Santiago y su Área de Influencia'.

La iniciativa, impulsada por Grupo Fisela, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Santiago y Santiago en Vivo, nace con el objetivo de conocer la realidad del tejido empresarial a través de la experiencia y la visión de las empresas.

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En este sentido, han explicado las entidades en nota de prensa, el Barómetro permitirá obtener una visión global de la realidad empresarial a partir de la información aportada por empresas de distintos sectores y tamaños.

Así, el estudio abordará aspectos como la actividad económica, el empleo, la captación de talento, la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad o la percepción del entorno empresarial, ofreciendo una fotografía rigurosa del momento que vive el tejido económico del territorio.

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Actualmente, el trabajo de campo ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 mediante un cuestionario anónimo y confidencial. Según han asegurado, toda la información será tratada de forma agregada y con fines exclusivamente estadísticos, "garantizando en todo momento la confidencialidad de las empresas participantes".

Una vez finalizado el proceso de recopilación de información, Grupo Fisela elaborará el informe con las principales conclusiones del estudio, identificando tendencias, fortalezas, desafíos y oportunidades para el tejido empresarial del territorio.

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Con todo, los resultados se presentarán en un encuentro empresarial previsto para el próximo mes de noviembre, que reunirá a empresas, instituciones y agentes económicos para compartir una visión actualizada sobre la realidad empresarial de la zona.

Para la Cámara de Comercio de Santiago, disponer de un conocimiento preciso sobre la situación y las necesidades de las empresas resulta "fundamental" para "orientar mejor sus actuaciones, trasladar sus demandas a las administraciones y seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad" del tejido empresarial.

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