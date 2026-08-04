La Cámara de Comercio impulsa el primer barómetro para analizar la situación del tejido empresarial de Santiago

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha realizado un llamamiento a las empresas de la zona para participar en el 'I Barómetro Empresarial de Santiago y su Área de Influencia'.

La iniciativa, impulsada por Grupo Fisela, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Santiago y Santiago en Vivo, nace con el objetivo de conocer la realidad del tejido empresarial a través de la experiencia y la visión de las empresas.

La vuelta de septiembre, una oportunidad para quienes quieren cambiar de trabajo Más información

En este sentido, han explicado las entidades en nota de prensa, el Barómetro permitirá obtener una visión global de la realidad empresarial a partir de la información aportada por empresas de distintos sectores y tamaños.

Así, el estudio abordará aspectos como la actividad económica, el empleo, la captación de talento, la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad o la percepción del entorno empresarial, ofreciendo una fotografía rigurosa del momento que vive el tejido económico del territorio.

Upta Compostela critica la falta de medidas para apoyar a los autónomos y revitalizar el comercio Más información

Actualmente, el trabajo de campo ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 mediante un cuestionario anónimo y confidencial. Según han asegurado, toda la información será tratada de forma agregada y con fines exclusivamente estadísticos, "garantizando en todo momento la confidencialidad de las empresas participantes".

Una vez finalizado el proceso de recopilación de información, Grupo Fisela elaborará el informe con las principales conclusiones del estudio, identificando tendencias, fortalezas, desafíos y oportunidades para el tejido empresarial del territorio.

Un bombero de Santiago y dos técnicos deportivos gallegos cooperarán en Mozambique para reforzar la prevención y el deporte comunitario Más información

Con todo, los resultados se presentarán en un encuentro empresarial previsto para el próximo mes de noviembre, que reunirá a empresas, instituciones y agentes económicos para compartir una visión actualizada sobre la realidad empresarial de la zona.

Para la Cámara de Comercio de Santiago, disponer de un conocimiento preciso sobre la situación y las necesidades de las empresas resulta "fundamental" para "orientar mejor sus actuaciones, trasladar sus demandas a las administraciones y seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad" del tejido empresarial.