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Santiago de Compostela

El Festival Plataforma llevará las artes performativas a distintos espacios de Santiago del 2 al 6 de septiembre

La séptima edición reunirá a artistas como Olga de Soto, María Ruido, Luz Arcas, Leonor Leal e Ismael Ramos en una programación con estrenos, danza, música, talleres y propuestas de calle

Redacción Santiago
04/08/2026 21:03
LuzArcas@FotoVirginia Rota
Entre las propuestas destacadas figura 'Morphine. Nana para Emmy Hennings', de Luz Arcas
Virginia Rota
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El Festival Plataforma celebrará su séptima edición del 2 al 6 de septiembre con una programación que llevará las artes performativas a distintos espacios de Santiago. Organizado por la Cooperativa Performa, el certamen combinará danza, música, performance, talleres y propuestas escénicas en escenarios como el Teatro Principal, la Fundación Eugenio Granell, la Fundación Didac, el Museo do Pobo Galego, el Observatorio Astronómico de la USC, la Sala Agustín Magán, la Casa das Máquinas o los parques de la Alameda y Belvís.

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La programación arrancará el 2 de septiembre con el estreno de 'Algo se cruza en las palabras al escavar bajo los pies (2026-2029)', de la coreógrafa Olga de Soto, en la Sala Agustín Magán. Ese mismo día, el Observatorio Astronómico de la USC acogerá 'Makers itinerantes', una propuesta de Óscar Gómez Mata y Juan Loriente concebida para espacios no convencionales.

El cartel reúne a creadores como María Ruido, Ismael Ramos, Leonor Leal, Félix Fernández, Tere Recarens, Luz Arcas, Álvaro Murillo, Alejandro Vega, Sergio Marey, Shima, Ana Gesto, iXa, Corpo Liminar y Enésima. Además de los espectáculos, el festival incluirá actividades formativas, entre ellas un taller de performance impartido por Ana Gesto y un recorrido fotográfico para público infantil vinculado a la exposición 'Hamartia', de Rita G. Rivera.

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Entre las propuestas destacadas figura también 'Morphine. Nana para Emmy Hennings', de Luz Arcas, Premio Nacional de Danza, que se representará en el Teatro Principal, así como los estrenos creados expresamente para esta edición por el poeta Ismael Ramos y el artista Sergio Marey en el entorno del Museo do Pobo Galego.

La programación concluirá el 6 de septiembre con una jornada dedicada a la danza contemporánea, en la que participarán las compañías gallegas iXa, Corpo Liminar y Enésima.

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