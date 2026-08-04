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Santiago de Compostela

Educación Activa propone repensar los espacios públicos de Santiago desde la perspectiva de la infancia

La asociación trasladó al Concello la necesidad de mejorar los parques, reforzar la seguridad viaria y promover espacios de juego adaptados a las distintas etapas del desarrollo

Redacción Santiago
04/08/2026 17:15
Míriam Edu Activa
La concejala de Educación, Míriam Louzao, mantuvo una reunión de trabajo con la Asociación Educación Activa
Concello de Santiago
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La concejala de Educación, Míriam Louzao, mantuvo una reunión de trabajo con la Asociación Educación Activa (AEA) para abordar el proyecto Compostela Cidade Educadora y el informe 'Compostela Cidade Educadora: Demandas da Cidadanía para Santiago de Compostela'.

Durante el encuentro, la asociación incidió en la necesidad de repensar los espacios públicos desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia, con parques y zonas de juego que respondan a las necesidades de las distintas etapas del desarrollo. También defendió la incorporación de la perspectiva de género y de las evidencias aportadas por la investigación sobre el uso que niños y adolescentes hacen del espacio público.

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Los espacios públicos de calidad, accesibles y atractivos constituyen una alternativa de ocio saludable y pueden contribuir a reducir el tiempo de exposición de los menores a las pantallas.

En la reunión también se abordó la situación de los parques de la ciudad, así como la importancia de su diseño, mantenimiento y accesibilidad durante todo el año. Asimismo, la asociación trasladó la preocupación de las familias por la seguridad viaria y por el estado de los itinerarios peatonales para garantizar desplazamientos seguros y accesibles.

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Otro de los asuntos tratados fue la promoción de una cultura inclusiva desde las primeras etapas de la vida.

Por su parte, la concejala expresó la disposición del Concello de Santiago a mantener el diálogo con la asociación para avanzar en medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la infancia, la adolescencia y las familias compostelanas.

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