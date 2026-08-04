Diez universidades crean ConfIA para impulsar una inteligencia artificial confiable y responsable

Entre las entidades participantes se encuentra el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS) Cedida

La inteligencia artificial confiable y responsable da un nuevo paso en España con la creación de ConfIA, una red que reúne a diez universidades y algunos de los principales centros de investigación del país para impulsar el desarrollo de sistemas de IA seguros, transparentes y alineados con los valores europeos.

Entre las entidades participantes se encuentra el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS) de la Universidade de Santiago de Compostela.

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La nueva alianza nace con el objetivo de reforzar la colaboración científica entre los centros de excelencia en inteligencia artificial, promover proyectos conjuntos de investigación, captar financiación competitiva y favorecer la atracción y movilidad de personal investigador. Además, pretende potenciar la transferencia de conocimiento hacia empresas, administraciones públicas y la sociedad.

Junto al CiTIUS de la USC, forman parte de ConfIA el IDEAI de la Universitat Politècnica de Catalunya, el CITIC de la Universidade da Coruña, el DaSCI de la Universidad de Granada, el Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, el VRAIN de la Universitat Politècnica de València, el HiTZ Center de la Universidad del País Vasco, el CiDi de la Universidad de Alicante, el instituto DaSCI-UJA de la Universidad de Jaén y el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

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Entre las prioridades de la red figura el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial robustos, seguros, explicables, sostenibles y respetuosos con la privacidad. Para ello, las universidades colaborarán mediante proyectos de investigación, participación conjunta en convocatorias nacionales e internacionales, programas de formación y doctorado, movilidad de personal investigador y organización de congresos y actividades científicas.

ConfIA contará con un Comité de Coordinación, integrado por los rectores y rectoras de las universidades participantes, y un Comité de Dirección Científico-Técnico, formado por representantes de los distintos centros de investigación, encargado de coordinar las actividades y las iniciativas estratégicas de la red.

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Con esta iniciativa, las universidades buscan reforzar la posición de la investigación española en inteligencia artificial, aumentar el impacto de sus trabajos y favorecer una mayor proyección nacional e internacional de una IA confiable y responsable al servicio de la sociedad.