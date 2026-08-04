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Santiago de Compostela

Asanog protagoniza la campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades' durante el mes de agosto

La tienda de moda infantil Tralalá acogerá talleres, un mercadillo solidario y un punto informativo para dar visibilidad a la asociación

Redacción Santiago
04/08/2026 16:44
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María Rozas acompañada por Susana Ferrol, responsable de la tienda de moda infantil Tralalá; y Laura Vázquez y José de Jesús, en representación de Asanog
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La Asociación de Axuda a Nenos e Nenas Oncolóxicos de Galicia (Asanog) será la protagonista de la campaña municipal '12 Comercios, 12 Sensibilidades' en agosto. La iniciativa contará con la colaboración de la tienda de moda infantil Tralalá, que organizará distintas actividades para dar a conocer la labor de la entidad y recaudar fondos para sus programas.

La programación incluye la instalación de un punto informativo en el establecimiento, situado en la calle Xeneral Pardiñas, así como un taller de pulseras y papiroflexia el 6 de agosto, una sesión de pintacaras el día 20 y un mercadillo solidario los días 20 y 21 de agosto, cuya recaudación se destinará a Asanog.

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La asociación, creada en 2012, acompaña a menores con cáncer y a sus familias desde el diagnóstico y durante todo el proceso de la enfermedad. En la actualidad cuenta con 860 personas socias y atiende a más de 300 familias en Galicia, la mayoría de ellas en Santiago.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, destacó durante la presentación de la campaña el trabajo que desarrolla la asociación en el acompañamiento a las familias y en la sensibilización sobre el cáncer infantil.

Por su parte, la responsable de Tralalá, Susana Ferrol, explicó que decidió colaborar con Asanog tras vivir de cerca un caso de cáncer infantil en su familia. Esa experiencia, señaló, la convenció de la necesidad de dar visibilidad al trabajo de la entidad por el apoyo que presta a las familias y porque, afirmó, " permite que os nenos con cancro sigan sendo nenos".

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