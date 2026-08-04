Abierto el plazo para solicitar una de las 29 nuevas licencias de taxi de Santiago

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el procedimiento continuará con la valoración de las candidaturas por parte del Concello Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago ha abierto este martes el plazo para presentar solicitudes al concurso para la adjudicación de 29 nuevas licencias de taxi, después de la publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 18 de septiembre.

Se trata del primer concurso para conceder nuevas licencias de taxi que convoca el Concello desde 1998. Con estas incorporaciones, Santiago pasará a contar con un total de 173 licencias.

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Las 29 nuevas licencias estarán vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, aunque podrán prestar servicio a cualquier usuario. El canon fijado para cada licencia asciende a 88.000 euros.

Entre los requisitos para optar a una licencia figuran disponer de un vehículo que cumpla las condiciones técnicas exigidas y contar con el certificado de aptitud profesional expedido por el Ayuntamiento de Santiago. Además, no podrán participar quienes sean titulares de más de dos licencias en el municipio ni quienes hayan transmitido otra licencia en los cinco años anteriores a la convocatoria.

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La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta la antigüedad como conductor asalariado de taxi y como titular de una licencia, además del tipo de vehículo que se destine al servicio, otorgando una mayor puntuación a los modelos con etiqueta ambiental de "0 emisiones" y "Eco".

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el procedimiento continuará con la valoración de las candidaturas por parte del Concello y con el informe preceptivo de la Xunta de Galicia antes de la adjudicación definitiva de las licencias.