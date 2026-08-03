Verea pide al Concello desbloquear la ampliación del Ceip Quiroga Palacios

El líder del PP en Santiago, Borja Verea PP de Santiago

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, reclamó este lunes al gobierno municipal que desbloquee la ampliación del CEIP Cardeal Quiroga Palacios y elimine los obstáculos que, según sostiene, están retrasando el desarrollo del proyecto.

Verea calificó la ampliación como una demanda histórica de la comunidad educativa y aseguró que las familias del centro "non poden seguir esperando". En este sentido, lamentó que la puesta a disposición de la parcela para ejecutar la actuación esté condicionada, según denunció, a otras intervenciones ajenas a la propia ampliación del colegio.

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El dirigente popular defendió que la prioridad debe ser garantizar unas instalaciones adecuadas para el alumnado y reclamó al Concello que facilite la continuidad del proyecto. "Un alcalde ten a obriga de eliminar obstáculos, non de crealos", afirmó, al tiempo que insistió en que la comunidad educativa necesita respuestas y no nuevos retrasos administrativos.

Por ello, pidió al ejecutivo local que rectifique su posición y permita que la ampliación avance "sen máis demoras", al considerar que se trata de una actuación prioritaria para las familias y para el futuro del centro educativo.