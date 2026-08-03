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Santiago de Compostela

Upta Compostela critica la falta de medidas para apoyar a los autónomos y revitalizar el comercio

La organización reclama un plan para el casco histórico y el Ensanche y considera que los principales problemas de la ciudad siguen sin resolverse

Redacción Santiago
03/08/2026 12:10
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Eduardo Abad, presidente de Upta Compostela
Cedida
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La organización Upta Compostela considera que el balance realizado por la alcaldesa sobre la gestión municipal "no responde a los problemas reales" que, a su juicio, afectan al colectivo de trabajadores autónomos de la ciudad.

La entidad sostiene que Santiago continúa arrastrando deficiencias en materia de limpieza y mantenimiento urbano, así como un progresivo deterioro del casco histórico. En este sentido, reclama una estrategia que permita recuperar el dinamismo comercial de la zona monumental, favoreciendo la apertura de nuevos negocios y la actividad económica.

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Upta también echa en falta una política municipal específica de apoyo al emprendimiento. Entre sus demandas figuran la reducción de trabas administrativas, incentivos para la creación de empresas y medidas que faciliten la inversión y la innovación.

La organización extiende además sus críticas al Ensanche compostelano, para el que reclama una planificación integral que contribuya a reforzar su actividad comercial y de servicios.

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El presidente de Upta Compostela, Eduardo Abad, lamentó que la ciudad continúe perdiendo trabajadores autónomos y reclamó la elaboración de un Plan Director consensuado con los agentes económicos y sociales que marque la estrategia de futuro para Santiago.

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