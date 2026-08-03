Un estudio de la USC apuesta por reutilizar aceite de cocina usado para fabricar bioplásticos
La investigación, desarrollada en el Cretus, demuestra el potencial de este residuo para producir polímeros biodegradables mediante bacterias
Una investigación desarrollada en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnologías Ambientales (Cretus) de la Universidade de Santiago de Compostela plantea una nueva vía para dar valor al aceite de cocina usado mediante su transformación en bioplásticos biodegradables. El estudio forma parte de la tesis doctoral de la investigadora Carlota Ucha Muñoz, dirigida por Anuska Mosquera Corral y Ángeles Val del Río, del grupo Biogroup.
El trabajo analiza un bioproceso en el que distintas bacterias utilizan el aceite de cocina usado como alimento para sintetizar PHA, unos polímeros de origen biológico y biodegradables. La investigación se desarrolló tanto a escala de laboratorio como piloto, evaluando diferentes configuraciones y condiciones del proceso.
Según explica la investigadora, la recogida selectiva obligatoria de este residuo desde 2024 en España facilita su aprovechamiento, al garantizar su calidad y trazabilidad. El estudio demuestra así la posibilidad de convertir un residuo de difícil gestión en una materia prima capaz de contribuir a reducir el impacto ambiental de los plásticos convencionales.