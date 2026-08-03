Santiago busca recuperar las pernoctaciones tras un julio con menos estancias turísticas

Aunque la afluencia de visitantes se mantuvo elevada, parte de ellos optó por alojarse en otros municipios

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela confía en mejorar la evolución de las pernoctaciones en la ciudad tras un mes de julio en el que, aunque la afluencia de visitantes se mantuvo elevada, parte de ellos optó por alojarse en otros municipios, una tendencia que el consistorio trata de combatir con una mayor oferta de eventos y la recuperación de la conectividad aérea.

"Efectivamente, la ciudad está llena de gente, pero la gente finalmente no se queda a dormir en Compostela", ha explicado la concelleira de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, que ha incidido en que muchos visitantes eligen otros municipios para pasar la noche pese a desplazarse hasta la capital gallega.

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Según ha dicho, para intentar revertir esta situación, el Ayuntamiento ha apostado por ampliar la programación de actividades y eventos, desde propuestas de menor formato como 'Sabor a Novo', en el Pazo de San Lourenzo, o Electrofauna, hasta iniciativas como los Xogos do Eixo Atlántico y un 'videomapping' de tres días en la Praza do Obradoiro.

"Intentamos, de alguna manera, aumentar las propuestas que pueden servir para que haya más personas que pasen la noche en Compostela", ha señalado la responsable municipal, que ha defendido también la implicación del sector turístico para hacer frente a una situación que, a su juicio, no responde a una causa "clara ni evidente".

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El Ayuntamiento prevé además destinar parte de los ingresos del impuesto de estancias turísticas a impulsar nuevos eventos que contribuyan a dinamizar el sector y a favorecer que los visitantes prolonguen su estancia en la ciudad.

A falta de conocer los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a julio, que no estarán disponibles hasta mediados o finales de agosto, Turismo de Santiago sostiene que la evolución ha mejorado respecto a los primeros meses del año.

Hasta mayo, ha explicado, la tendencia no era especialmente positiva, mientras que en junio se produjo una recuperación que situó las cifras "prácticamente en los mismos números que el año pasado", aunque con un ligero descenso.

Louzao ha relacionado parte de esta evolución de la conectividad aeroportuaria, especialmente tras la marcha de Ryanair, y ha destacado el trabajo realizado para diversificar las compañías que operan en el aeropuerto Rosalía de Castro y ampliar los destinos disponibles.

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En este sentido, ha citado las nuevas conexiones y anuncios vinculados con Nueva York, las de Vueling, la de KLM con Ámsterdam y la llegada de Wizz Air anunciada la pasada semana.

El Ayuntamiento considera que la ampliación de la oferta aérea permitirá mejorar la dinámica turística de la ciudad en los próximos meses y contribuirá a reforzar las estancias nocturnas.

"Entendemos que la dinámica mejorará y, en ese sentido, estamos satisfechos", ha concluido la concelleira.