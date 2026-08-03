Santiago adjudica el servicio de comedores escolares y abre el plazo para completar la inscripción
Las familias tendrán hasta el 19 de agosto para formalizar la preinscripción del próximo curso , mientras el nuevo contrato incorpora más personal y mejoras en alimentación saludable
El Concello de Santiago ha adjudicado los contratos de los servicios de madrugadores y comedores escolares para el curso 2026/2027, que seguirán gestionándose mediante contratación externa mientras el departamento de Educación trabaja en un nuevo modelo. El servicio de monitorización ha sido adjudicado a Vitaevents S.L., mientras que el cátering correrá a cargo de Jardanay S.L.
La nueva licitación incorpora mejoras como el refuerzo del personal de monitorización, una mayor atención al alumnado con necesidades especiales, la ampliación del servicio a las tres escuelas unitarias y la adaptación a la nueva normativa sobre alimentación saludable en los centros educativos. Además, Jardanay se compromete a utilizar envases con material reciclado o biodegradable.
Las familias que hayan solicitado plaza deberán completar la preinscripción antes del 19 de agosto a través de un formulario habilitado en la plataforma eHabilis, en el que deberán indicar los días de uso del servicio, la información sanitaria y alimentaria del alumnado y los datos bancarios. Este trámite es obligatorio para formalizar la inscripción.
El Concello ha habilitado además el teléfono gratuito 881 81 91 07 para resolver dudas sobre el proceso y ofrecerá atención presencial en el edificio Cersia, de lunes a viernes, entre el 3 y el 19 de agosto. La lista provisional de personas admitidas se publicará el 21 de agosto.