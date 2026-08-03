O Consorcio licita as obras de rehabilitación da Quinta dos Fuentes de Vidán
A intervención, cun investimento de máis de 105.000 euros, reparará a estrutura de madeira e eliminará os problemas de humidades do histórico inmoble
O Consorcio de Santiago licitou as obras de reparación da estrutura de madeira e eliminación de humidades da Quinta dos Fuentes, en Vidán, cun orzamento base de 105.077,26 euros (IVE incluído). As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 4 de setembro.
A actuación permitirá resolver as patoloxías provocadas polas filtracións e a humidade acumulada ao longo do tempo, que afectaron especialmente á estrutura de madeira do edificio.
Os traballos inclúen o reforzo dos elementos estruturais, a mellora da estanqueidade da cuberta, a renovación de canlóns e baixantes, a instalación de novas carpintarías exteriores na torre e a creación dunha drenaxe para reducir a humidade nos muros.
A intervención busca garantir a conservación deste inmoble catalogado, un dos edificios históricos máis representativos de Vidán.
A Quinta dos Fuentes, coñecida tamén como Casa de Brandía, ten a súa orixe a finais do século XVIII e actualmente está cedida polo Concello de Santiago á Asociación de Veciños de Vidán, que a emprega como sede das súas actividades sociais e comunitarias.