Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Consorcio licita as obras de rehabilitación da Quinta dos Fuentes de Vidán

A intervención, cun investimento de máis de 105.000 euros, reparará a estrutura de madeira e eliminará os problemas de humidades do histórico inmoble

Redacción Santiago
03/08/2026 12:59
IMG_2587
A actuación permitirá resolver as patoloxías provocadas polas filtracións e a humidade
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Consorcio de Santiago licitou as obras de reparación da estrutura de madeira e eliminación de humidades da Quinta dos Fuentes, en Vidán, cun orzamento base de 105.077,26 euros (IVE incluído). As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 4 de setembro.

A actuación permitirá resolver as patoloxías provocadas polas filtracións e a humidade acumulada ao longo do tempo, que afectaron especialmente á estrutura de madeira do edificio. 

El Consorcio de Santiago ha sacado a licitación las obras de limpieza, restauración y conservación del Arco de Mazarelos, con el objetivo de mejorar el estado de este elemento patrimonial de la Ciudad Histórica

El Consorcio licita la restauración del Arco de Mazarelos para frenar su deterioro

Más información

Os traballos inclúen o reforzo dos elementos estruturais, a mellora da estanqueidade da cuberta, a renovación de canlóns e baixantes, a instalación de novas carpintarías exteriores na torre e a creación dunha drenaxe para reducir a humidade nos muros.

A intervención busca garantir a conservación deste inmoble catalogado, un dos edificios históricos máis representativos de Vidán. 

Vista del Panteón de Galegos Ilustres en el conjunto de Santo Domingo de Bonaval

O Consorcio licita a restauración do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e da capela de Castelao

Más información

A Quinta dos Fuentes, coñecida tamén como Casa de Brandía, ten a súa orixe a finais do século XVIII e actualmente está cedida polo Concello de Santiago á Asociación de Veciños de Vidán, que a emprega como sede das súas actividades sociais e comunitarias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Santiago busca recuperar las pernoctaciones tras un julio con menos estancias turísticas
EFE
WhatsApp Image 2026-08-03 at 12.32.58_0

El Festival Feito a Man llevará 30 conciertos y actividades culturales al casco histórico de Santiago durante agosto
redacción santiago
IMG_9979

Santiago adjudica el servicio de comedores escolares y abre el plazo para completar la inscripción
redacción santiago
Carlota Ucha_03

Un estudio de la USC apuesta por reutilizar aceite de cocina usado para fabricar bioplásticos
redacción santiago