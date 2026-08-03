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Santiago de Compostela

Las obras de la nueva sede de la Facultad de Farmacia de la USC entran en una nueva fase de ejecución

La estructura de los futuros edificios ya es visible y la universidad prevé completar esta fase antes de finalizar el año

Redacción Santiago
03/08/2026 19:09
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Las obras de construcción de la nueva sede de la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela avanzan hacia una nueva fase de ejecución, una vez finalizados los trabajos de movimiento de tierras y cimentación. 

La evolución de la actuación permite apreciar ya con claridad la configuración y la volumetría de los futuros edificios que integrarán el nuevo complejo de Ciencias de la Salud.

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Los trabajos, iniciados en octubre de 2025, se centran actualmente en la ejecución de las estructuras. El edificio de prácticas y laboratorios presenta un mayor grado de desarrollo, mientras que el aulario continúa avanzando de forma paralela.

Durante el mes de agosto está prevista la incorporación de la estructura metálica del aulario y la finalización de la estructura del edificio de laboratorios.

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La planificación de la USC contempla completar la estructura de la primera fase antes de finalizar el año y seguir avanzando en la ejecución de la envolvente del edificio de laboratorios. 

La universidad, la dirección facultativa y la empresa constructora mantienen un seguimiento continuo de la actuación para garantizar el cumplimiento de los plazos y la coordinación de los trabajos.

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