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Santiago de Compostela

La vuelta de septiembre, una oportunidad para quienes quieren cambiar de trabajo

Tras el parón estival, muchas empresas retoman procesos de selección y los expertos recomiendan aprovechar agosto para definir una estrategia de búsqueda de empleo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
03/08/2026 07:00
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El inicio de septiembre suele concentrar nuevos procesos de selección tras el parón estival, por lo que los expertos aconsejan preparar durante agosto una estrategia de búsqueda de empleo
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Septiembre suele marcar el regreso de la actividad económica tras el parón estival. Muchas empresas retoman procesos de selección que habían quedado aplazados durante agosto, ponen en marcha nuevos proyectos y refuerzan sus plantillas de cara al último tramo del año. En 2025, esa reactivación llegó incluso a reflejarse en las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que registró un descenso del paro en septiembre por primera vez desde 2007 —al margen del periodo de la pandemia—, con 4.846 desempleados menos que en agosto.

En este contexto, Julio García Gómez, experto en comunicación y gestión de talento de la Fundación Economía y Salud y Fundación Casaverde, considera que agosto es un buen momento para preparar un cambio profesional con vistas a los procesos de selección que se concentran durante septiembre y octubre.

Para quienes estén pensando en dar un giro a su carrera profesional, Julio García Gómez recomienda aprovechar este mes para preparar el terreno antes de que se reactiven los procesos de selección tras las vacaciones. 

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Claves para preparar un cambio laboral

De cara a quienes estén pensando en cambiar de empleo, Julio García Gómez recomienda comenzar por definir con claridad el objetivo profesional antes de iniciar la búsqueda. Tener claro qué tipo de puesto se desea, cuáles son las expectativas salariales y qué recorrido se quiere dar a la carrera profesional facilita dirigir los esfuerzos hacia ofertas realmente acordes con el perfil del candidato.

El experto también aconseja investigar previamente las empresas a las que se quiere optar, conocer su actividad, sus proyectos y su cultura corporativa para adaptar cada candidatura. A ello suma la importancia de activar la red de contactos profesionales, ya sea recuperando el vínculo con antiguos compañeros o participando en encuentros del sector, ya que muchas oportunidades laborales surgen a través del networking.

García Gómez defiende, además, sustituir el envío masivo de currículos por una estrategia de búsqueda planificada, con candidaturas personalizadas y un seguimiento de los procesos de selección. Una vez llega la entrevista, considera fundamental cuidar la comunicación personal: transmitir seguridad, responder de forma clara y concisa, proyectar una imagen profesional y saber poner en valor la propia experiencia y las competencias adquiridas pueden marcar la diferencia frente a otros aspirantes.

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