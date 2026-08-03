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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Festival C encherá Santiago de cultura con preto de 30 actividades gratuítas durante agosto

Circo, danza, música, poesía, cinema e propostas familiares ocuparán prazas, parques e rúas da cidade entre o 3 e o 31 de agosto

Redacción Santiago
03/08/2026 06:00
A concelleira Míriam Louzao e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron a programación da nova edición do Festival C
A concelleira Míriam Louzao e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron a programación da nova edición do Festival C
Concello de Santiago
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O Festival C volverá converter Santiago nun grande escenario ao aire libre durante o mes de agosto. A nova edición reunirá preto dunha trintena de actividades gratuítas para todos os públicos nas que o circo, a danza, a música, a poesía, o cinema e as propostas familiares dialogarán cos espazos públicos da cidade para ofrecer unha programación diversa, participativa e de calidade.

Ao longo de todo o mes, a praza da Quintana, a Casa das Máquinas, o parque de Galeras, o parque de Bonaval, o paseo da Ferradura da Alameda e a rúa Concepción Arenal acollerán espectáculos e actividades que permitirán descubrir a cidade desde outra perspectiva, convertendo rúas, parques e prazas en lugares de encontro entre artistas e cidadanía.

A concelleira de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, Míriam Louzao, e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron este venres unha programación que se desenvolverá entre o 3 e o 31 de agosto.

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Durante a presentación, Louzao destacou que o Festival C "é un dos eventos máis especiais da programación cultural, co que pretendemos facer da cidade un grande escenario para compartir cultura nos espazos públicos e habitar Compostela doutra maneira”. Neste sentido, convidou tanto á veciñanza como ás persoas visitantes a "vivir Compostela máis alá da súa dimensión turística", descubrindo "unha cidade máis aberta, máis viva e máis orgullosa de si". Louzao puxo en valor o carácter gratuíto da programación e a súa diversidade, cunha proposta que combina creación contemporánea e tradición, compañías galegas e artistas chegados doutros territorios, así como actividades pensadas para públicos de todas as idades.

Na mesma liña, o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, explicou que o Festival C "é unha cita consolidada da programación que parte cada edición da mesma pregunta: como queremos habitar a cidade nos mes de agosto?". López apuntou que as actividades artísticas permiten “revisitar os espazos ou descubrilos por primeira vez dende outro tipo de vista; constitúen un alicerce do estado de benestar, achegándonos outras maneiras de vivir a cidade”.

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