O Festival C encherá Santiago de cultura con preto de 30 actividades gratuítas durante agosto
Circo, danza, música, poesía, cinema e propostas familiares ocuparán prazas, parques e rúas da cidade entre o 3 e o 31 de agosto
O Festival C volverá converter Santiago nun grande escenario ao aire libre durante o mes de agosto. A nova edición reunirá preto dunha trintena de actividades gratuítas para todos os públicos nas que o circo, a danza, a música, a poesía, o cinema e as propostas familiares dialogarán cos espazos públicos da cidade para ofrecer unha programación diversa, participativa e de calidade.
Ao longo de todo o mes, a praza da Quintana, a Casa das Máquinas, o parque de Galeras, o parque de Bonaval, o paseo da Ferradura da Alameda e a rúa Concepción Arenal acollerán espectáculos e actividades que permitirán descubrir a cidade desde outra perspectiva, convertendo rúas, parques e prazas en lugares de encontro entre artistas e cidadanía.
A concelleira de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, Míriam Louzao, e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron este venres unha programación que se desenvolverá entre o 3 e o 31 de agosto.
Durante a presentación, Louzao destacou que o Festival C "é un dos eventos máis especiais da programación cultural, co que pretendemos facer da cidade un grande escenario para compartir cultura nos espazos públicos e habitar Compostela doutra maneira”. Neste sentido, convidou tanto á veciñanza como ás persoas visitantes a "vivir Compostela máis alá da súa dimensión turística", descubrindo "unha cidade máis aberta, máis viva e máis orgullosa de si". Louzao puxo en valor o carácter gratuíto da programación e a súa diversidade, cunha proposta que combina creación contemporánea e tradición, compañías galegas e artistas chegados doutros territorios, así como actividades pensadas para públicos de todas as idades.
Na mesma liña, o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, explicou que o Festival C "é unha cita consolidada da programación que parte cada edición da mesma pregunta: como queremos habitar a cidade nos mes de agosto?". López apuntou que as actividades artísticas permiten “revisitar os espazos ou descubrilos por primeira vez dende outro tipo de vista; constitúen un alicerce do estado de benestar, achegándonos outras maneiras de vivir a cidade”.