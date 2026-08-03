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Santiago de Compostela

El Festival Feito a Man llevará 30 conciertos y actividades culturales al casco histórico de Santiago durante agosto

La XXIII edición se celebrará del 4 al 22 de agosto con propuestas gratuitas de música en directo, artes escénicas y la proyección de un documental

Redacción Santiago
03/08/2026 19:44
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La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentó este lunes el festival junto a la directora del certamen, Ánxeles Porto, y el presidente de la Asociación Cultural Cidade Vella, Jesús Pais
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El Festival Feito a Man regresa un verano más a Santiago con una programación que llevará la música en directo y las artes escénicas a calles y plazas del casco histórico entre el 4 y el 22 de agosto. La XXIII edición reunirá 30 propuestas artísticas de diferentes estilos y procedencias, consolidando una cita que desde hace décadas forma parte de la programación cultural del verano compostelano.

La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentó este lunes el festival junto a la directora del certamen, Ánxeles Porto, y el presidente de la Asociación Cultural Cidade Vella, Jesús Pais. Durante el acto destacaron el carácter abierto y de proximidad de una iniciativa que convierte los espacios públicos del casco histórico en escenarios para la música y la creación artística.

A concelleira Míriam Louzao e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, presentaron a programación da nova edición do Festival C

O Festival C encherá Santiago de cultura con preto de 30 actividades gratuítas durante agosto

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La programación reunirá a artistas gallegos como Ruxe-Ruxe, Allo Negro, Seixo, Saibran, Muaré, Mother Pearl & The Rockin' Rebels o Océano Eskizo, junto a propuestas internacionales como Yosvany Terry (Cuba-Estados Unidos), Alma Micic Trío (Estados Unidos-Galicia), Mirla Riomar & Marcel Vallès (Brasil-Cataluña), Manu Sija y Vic Nogueira & Naxo Ganin (Argentina) o Chop Chop (Reino Unido).

El festival volverá a ofrecer un recorrido por estilos como el jazz, el rock, el blues, el reggae, el funk, la música tradicional o las músicas de raíz de distintos lugares del mundo. Además, incorporará espectáculos de improvisación teatral y musical y, como principal novedad de esta edición, la proyección del documental 'A terra por gañar. Unha historia do ecoloxismo galego', impulsado por Adega, seguida de un coloquio.

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Los conciertos y actividades se repartirán por catorce localizaciones del casco histórico, entre ellas la Praza de Feixóo, la Rúa de Xelmírez, la Praza da Quintana, San Paio de Antealtares o San Martiño Pinario.

El festival está organizado por la Asociación Cultural Cidade Vella, que desde 1987 agrupa a establecimientos hosteleros de la zona histórica comprometidos con la dinamización cultural de Santiago, con el apoyo del Concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del certamen.

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