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Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago organizó una procesión ante el temor que provocó un eclipse solar en 1684

Un artículo de Galicia Histórica recupera un acta capitular que refleja el miedo que despertaban estos fenómenos astronómicos hace más de tres siglos

Redacción Santiago
03/08/2026 16:55
El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués
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La inminente llegada del eclipse solar total del 12 de agosto ha despertado un gran interés por este fenómeno astronómico. Sin embargo, hace más de tres siglos, un eclipse no solo despertaba curiosidad, sino también temor. Así lo recuerda un artículo publicado en la revista Galicia Histórica, que rescata un documento conservado en el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago.

El texto relata cómo el 12 de julio de 1684, el cabildo compostelano celebró una reunión extraordinaria para acordar la celebración de una procesión y la exposición del Santísimo Sacramento con el objetivo de pedir protección ante la "tempestad" que, según las creencias de la época, podía acompañar al eclipse solar previsto para aquel día.

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La decisión quedó recogida en un acta capitular en la que se solicitaban oraciones para proteger las cosechas, evitar calamidades y preservar a la población de los malos presagios que tradicionalmente se asociaban a estos fenómenos celestes.

El artículo explica que el miedo a los eclipses estaba muy extendido en la Europa del siglo XVII. Aunque los astrónomos ya eran capaces de predecirlos con precisión gracias a tablas astronómicas, todavía convivían las explicaciones científicas con interpretaciones astrológicas que atribuían a los eclipses influencias negativas sobre las cosechas, los animales o la salud de las personas.

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Frente a aquellas creencias, el eclipse del próximo 12 de agosto será observado desde Galicia como uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas, para el que los expertos recomiendan utilizar exclusivamente gafas homologadas y seguir las medidas de seguridad durante la observación.

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