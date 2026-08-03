As Cancelas regalará gafas homologadas para observar el eclipse solar

Las gafas homologadas son imprescindibles para observar el eclipse con seguridad Cedida

El centro comercial As Cancelas pone en marcha del 3 al 12 de agosto una campaña para que sus clientes puedan disfrutar con seguridad del próximo eclipse solar. Durante esos días regalará gafas homologadas ISO 12312-2:2015, aptas para la observación directa del Sol, hasta agotar existencias.

Para conseguirlas será necesario escanear el código QR habilitado para la promoción, subir un ticket de compra de cualquier establecimiento del centro comercial y completar un sencillo juego interactivo en el que los participantes deberán esquivar agujeros negros y cohetes.

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Además, todas las personas que participen entrarán automáticamente en el sorteo de una tarjeta regalo de 200 euros para Carrefour.

Con esta iniciativa, As Cancelas busca acercar a sus visitantes una actividad relacionada con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano y ofrecer una experiencia participativa para toda la familia.