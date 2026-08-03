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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A veciñanza da Sabugueira supera as 3.000 sinaturas contra o polígono industrial de Lavacolla

A plataforma rexeita o PIA, apoia a súa oposición no informe de Iocomos España e anuncia novas accións para frear o proxecto

Redacción Santiago
03/08/2026 12:42
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A xuntanza celebrada o pasado venres
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A veciñanza da Sabugueira reforza a súa oposición ao Proxecto de Interese Autonómico (PIA) do Polígono Industrial de Lavacolla tras superar as 3.000 sinaturas recollidas en apenas dúas semanas. 

Nunha xuntanza celebrada o pasado venres, os asistentes acordaron manter unha fronte común contra unha actuación que consideran prexudicial para a parroquia polas expropiacións previstas, o impacto sobre as vivendas e o medio rural e as deficiencias que, ao seu xuízo, presenta a documentación do proxecto.

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A plataforma cuestiona que a Xunta recorra á figura dun Proxecto de Interese Autonómico para desenvolver o parque empresarial, ao entender que o PXOM de Santiago xa contempla a creación deste polígono mediante un Plan Parcial, un procedemento urbanístico ordinario que ofrece maiores garantías de participación e transparencia.

O colectivo lembra tamén o informe emitido por Icomos España, organismo consultivo da Unesco en materia de Patrimonio Mundial, que considera o proxecto incompatible coa protección do Camiño de Santiago e recomenda a súa paralización, a realización dunha Avaliación de Impacto Patrimonial independente e a procura dunha localización alternativa.

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A plataforma anuncia que continuará impulsando accións informativas, institucionais e legais durante o período de información pública co obxectivo de lograr a retirada do proxecto e defender un modelo de desenvolvemento compatible coa protección do patrimonio, do medio ambiente e dos dereitos da veciñanza.

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