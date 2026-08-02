La Festa do Pemento de Herbón reúne a miles de visitantes y reparte más de 3.000 raciones

Durante la fiesta se repartieron más de 3.000 raciones de pementos CRISTINA GUILLEN

La XLVI Festa do Pemento de Herbón volvió a reunir este sábado a miles de personas en la carballeira del convento de Herbón, donde se repartieron más de 3.000 raciones de este producto emblemático acompañadas de cachelos y pan.

La jornada comenzó con los tradicionales pasacalles y continuó con la misa campestre, la bendición de los pimientos y la ya habitual procesión de tractores, en la que participaron 34 vehículos agrícolas engalanados.

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El pregón corrió a cargo del comunicador Duarte Galbán, que puso en valor el pimiento de Herbón como símbolo gastronómico de Padrón y destacó el trabajo de los agricultores y de la organización para mantener viva esta tradición.

La celebración, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, se completó con el almuerzo popular y un programa festivo que se prolongó durante toda la jornada con actuaciones musicales.