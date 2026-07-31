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Santiago de Compostela

La USC aprueba la integración del Grado en Trabajo Social como titulación oficial

El Consejo de Gobierno da luz verde a la desadscripción de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y a su cesión a la Fundación Santiago Apóstol, paso previo a la autorización de la Xunta

Agencias
31/07/2026 15:40
El Consejo de Gobierno de la USC aprobó el inicio del proceso para integrar el Grado en Trabajo Social en la oferta oficial de titulaciones de la universidad
El Consejo de Gobierno de la USC aprobó el inicio del proceso para integrar el Grado en Trabajo Social en la oferta oficial de titulaciones de la universidad
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El Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria, la desadscripción de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y su posterior cesión a la Fundación Santiago Apóstol. Representa el paso previo para que el Grado en Trabajo Social se convierta en una titulación oficial de la USC.

Con esta medida, la institución académica busca garantizar la permanencia de estos estudios en su oferta formativa, asegurando los estándares de calidad en la docencia. Además, la integración permitirá que los estudiantes de este grado puedan beneficiarse de la totalidad de los derechos que recoge la USC.

Tras la luz verde del Consejo de Gobierno, el proceso continuará con la emisión de un dictamen por parte del Consejo Social de la USC. Una vez obtenido su aval, la propuesta definitiva será remitida a la Xunta de Galicia para su aprobación final.

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