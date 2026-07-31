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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Nobel de Física Anne L'Huillier protagonizará en Santiago unha nova edición de ConCiencia

A gañadora do Premio Nobel de Física 2023 ofrecerá o 2 de outubro unha conferencia aberta ao público sobre os pulsos de luz de attosegundos, no marco do programa da USC e do Consorcio de Santiago

Redacción Santiago
31/07/2026 17:00
A física Anne L'Huillier, Premio Nobel de Física 2023, participará en outubro no programa ConCiencia da USC
A física Anne L'Huillier, Premio Nobel de Física 2023, participará en outubro no programa ConCiencia da USC
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A Premio Nobel de Física en 2023, Anne L'Huillier, participará o vindeiro mes de outubro no Programa de divulgación científica ConCiencia, da USC e do Consorcio de Santiago. A investigadora conseguiu o recoñecemento da Academia sueca polos seus métodos experimentais que xeran pulsos de luz de attosegundos para o estudo da dinámica do electrón na materia.

Entre o extenso programa de actividades previsto, como é habitual, a profesora da Universidade de Lund (Suecia) pronunciará o 2 de outubro, ás 19.30 horas no Auditorio ABANCA (Rúa Preguntoiro, 23. Santiago), a conferencia ‘O mundo dos átomos á escala de tempo do attosegundo’ dirixida a todo o público que estea interesado.

Anne L'Huillier (París, 1958) estudou Física na Universidade Pierre e Marie Curie (actual Universidade da Sorbona), onde obtivo o doutoramento en 1986. Tras realizar investigación no Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Francia, incorporouse á Universidade de Lund (Suecia), institución na que desenvolveu a maior parte da súa carreira científica e onde é profesora de Física Atómica. A súa traxectoria converteuna nunha das figuras máis influentes da óptica ultrarrápida e da interacción entre a luz e a materia.

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En 1987, Anne L'Huillier descubriu e explicou un fenómeno fundamental coñecido como xeración de harmónicos de alta orde. Ao facer incidir un intenso pulso láser sobre un gas de átomos, observou a aparición dunha serie de harmónicos de alta frecuencia que permitían producir radiación ultravioleta extrema. Este descubrimento sentou as bases físicas para a xeración de pulsos de attosegundos e abriu un novo campo de investigación: a atofísica. Décadas despois, os traballos de Pierre Agostini e Ferenc Krausz demostraron experimentalmente como utilizar estes harmónicos para producir pulsos illados de attosegundos. Por estas contribucións complementarias, os tres compartiron o Premio Nobel de Física en 2023.

A posibilidade de observar directamente o movemento dos electróns inaugurou unha nova forma de estudar a materia. Os pulsos de attosegundos permiten seguir, practicamente en tempo real, a reorganización electrónica que precede ás reaccións químicas, a absorción de luz polos materiais ou os procesos fundamentais que teñen lugar en semicondutores, moléculas e sistemas biolóxicos. Estas investigacións non só afondan no noso coñecemento da natureza, senón que tamén abren perspectivas para o desenvolvemento de novos dispositivos electrónicos ultrarrápidos, materiais avanzados e tecnoloxías cuánticas.

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