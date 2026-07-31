Música en Compostela abre una edición marcada por el recuerdo a Stephan Picard y los homenajes a Falla, Torrent y Marcial del Adalid

La 68ª edición de Música en Compostela comenzará el 2 de agosto con el acto inaugural en el Hostal dos Reis Católicos Xaime Cortizo

La 68ª edición de Música en Compostela comenzará el próximo domingo 2 de agosto con el acto inaugural y la tradicional entrega de credenciales a los alumnos, dando inicio a dos semanas en las que Santiago volverá a convertirse en uno de los principales centros internacionales de la música clásica española. El ciclo reunirá a estudiantes procedentes de distintos países y ofrecerá una programación que combina formación especializada, conciertos y conferencias con entrada libre hasta completar aforo.

La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hostal dos Reis Católicos, donde se dará la bienvenida a los participantes de unos cursos que, desde su creación en 1958, se han consolidado como una de las citas universitarias de mayor prestigio dedicadas a la música clásica española.

Esta edición estará marcada por el reciente fallecimiento del violinista Stephan Picard, profesor de Música en Compostela durante los últimos años y una de las figuras más vinculadas al proyecto. La presidenta de la institución, María Dobarro, destacó que el músico formó parte de la “familia” de los cursos y subrayó tanto su calidad artística como su generosidad y compromiso. En su opinión, el mejor homenaje será mantener el nivel de excelencia del programa con un profesorado implicado y un alumnado cada vez más cualificado.

Además del recuerdo a Picard, el programa incluirá otros homenajes con motivo del bicentenario del compositor gallego Marcial del Adalid, el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el centenario de la organista Montserrat Torrent, una de las grandes referencias del órgano en España y profesora de Música en Compostela durante décadas.

El Noia Harp Fest pone el foco en el talento joven y la experimentación sonora Más información

Uno de los primeros actos destacados será el concierto del organista Juan de la Rubia, titular del órgano de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona e incorporado este año al claustro de profesores. Su recital se celebrará el 3 de agosto, a las 20.30 horas, en la iglesia de San Paio de Antealtares y estará dedicado a Montserrat Torrent.

La programación también reservará un lugar destacado para las conferencias. El 5 de agosto, en el Hostal dos Reis Católicos, la pianista gallega Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy 2025 al mejor álbum de música clásica y reciente incorporación al consejo directivo de Música en Compostela, ofrecerá una conferencia-concierto dedicada a Santiago de Masarnau, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España. La sesión contará con la participación del pianista Josep Maria Colom, que interpretará varias de sus obras.

A lo largo de las dos semanas se sucederán conciertos protagonizados tanto por el profesorado como por el alumnado en espacios como el Hostal dos Reis Católicos, la iglesia de San Paio de Antealtares, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Hospital Clínico Universitario y el Museo de Pontevedra, donde volverá a celebrarse el tradicional recital 'A la luz de los candelabros', una de las citas más emblemáticas del ciclo.

A Real Filharmonía abre a convocatoria de 'Cantamos!' para contar con centos de voces no Auditorio de Galicia Más información

'In Memoriam a Stephan Picard'

El concierto del profesorado, previsto para el 7 de agosto en el Hostal dos Reis Católicos, llevará por título 'In Memoriam a Stephan Picard' y reunirá a docentes como José María Gallardo, Ashan Pillai, Juan Carlos Cornelles, Josep Maria Colom, Xunyue Zheng o Ángel Huidobro.

El broche final llegará el 14 de agosto con el concierto de clausura en la iglesia de San Martiño Pinario, protagonizado por el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Javier Fajardo.

Con esta nueva edición, Música en Compostela reafirma su papel como uno de los grandes referentes internacionales en la formación y difusión de la música clásica española, con una apuesta por la excelencia artística, la proyección de la música gallega y la participación de intérpretes y estudiantes de distintas generaciones y procedencias.