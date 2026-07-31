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Santiago de Compostela

Las no adscritas facilitan el pago de deudas a proveedores y cargan contra la gestión económica del Concello

Muíños sostiene que el Ayuntamiento cerró 2025 con más de 32 millones de remanente y más de 13 millones en obligaciones pendientes de pago

Redacción Santiago
31/07/2026 12:17
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Las concejalas no adscritas permitieron este viernes con su voto favorable la aprobación de dos expedientes económicos destinados a desbloquear el pago de deudas pendientes con proveedores del Concello de Santiago.

El portavoz Gonzalo Muíños defendió el apoyo a las medidas para evitar que empresas, autónomos, asociaciones y otras entidades continúen esperando por cobrar trabajos ya realizados, aunque criticó la gestión económica del Gobierno local.

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Según señaló, el Ayuntamiento cerró 2025 con un remanente superior a los 32 millones de euros y, al mismo tiempo, con más de 13 millones en obligaciones pendientes de aplicación presupuestaria. "Non faltaba diñeiro; faltaba xestión, afirmó.

Las no adscritas avanzaron que seguirán analizando de forma individual cada expediente económico que llegue al Pleno y defendieron que su voto respondió a una "oposición útil" centrada en evitar que los proveedores sigan soportando las consecuencias de la situación económica municipal.

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