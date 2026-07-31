Un estudio de la USC revela que la preocupación y el enfado dominan las emociones hacia los líderes políticos españoles

La profesora de la USC Nieves Lagares presentó el avance del Barómetro de Emociones Políticas, elaborado por un equipo de investigación de la Facultade de Ciencias Políticas

Preocupación y enfado son las principales emociones que generan los líderes políticos españoles en la ciudadanía, según un barómetro realizado por un equipo de investigación de la Facultade de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela que analizó el funcionamiento de las emociones políticas.

Coincidiendo con el cierre del curso parlamentario, el equipo de investigación ha presentado este viernes un avance del estudio, que ha contado con 150 investigaciones, 50 de ellas demoscópicas, y que tiene una dimensión municipal, autonómica y estatal en hasta seis países.

El objetivo, analizar las emociones que la ciudadanía siente hacia los procesos políticos y los líderes y que, de algún modo, sostienen las actitudes y comportamientos políticos.

Tal y como ha explicado la profesora Nieves Lagares, el estudio consolida algunas ideas como que la política "se siente", además de "lo que se percibe y cómo se jerarquiza".

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"Enfado y orgullo"

Además, ha destacado que las personas pueden sentir emociones diferenciadas hacia un mismo líder, es decir, "se puede sentir enfado y orgullo hacia un mismo líder al mismo tiempo".

Es lo que sucede, según el barómetro, con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez es el líder político que transmite mayores niveles de preocupación (63,6%) y enfado (59,3%), al tiempo que es el que más tranquilidad (26,4%) y orgullo (24%) genera.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo transmite el mismo nivel de enfado y de preocupación (42,5%) frente a un 13,7% de orgullo. Sin embargo, por el que mayor emociones negativas sienten los españoles es por el líder de Vox, Santiago Abascal, liderando el miedo (43%), además de sentirse enfado (47,6%) y preocupación (58,4%) hacia él.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, refleja unos parámetros inferiores al 40% en todas las tipologías: enfado (37,3%), miedo (12,1%), preocupación (37,1%) y tranquilidad (23,3%).

"¿Por qué seguimos votando a un líder que nos preocupa y nos enfada? Hay gente que siente enfado y orgullo hacia Pedro Sánchez. Esto quiere decir que las emociones, tanto positivas como negativas, se sienten juntas, se jerarquizan y se comparan. Eso es lo que sentimos cuando decidimos al elegir y votar", ha argumentado Nieves Lagares, que ha estado acompañada en la presentación por los profesores Miguel Anxo Bastos, Erika Jaráiz y María Pereira.

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Orgullo de España

Por otro lado, el estudio recoge que el 78% de los españoles siente orgullo hacia España y pese a que también transmiten hacia el país preocupación (72%), "la inmensa mayoría sienten orgullo" y muestran "emociones muy positivas".

Por comunidades, la profesora de Ciencias Políticas ha explicado que sienten "de manera muy equilibrada sus emociones" hacia España. En todo caso, sí ha apuntado que hay "matices lógicos de la política de cada sitio", reflejándose los diferentes nacionalismos, así como los diferentes momentos políticos.

En concreto, en Galicia este sentimiento de orgullo hacia España se cifra en un 79%, mientras que en Euskadi desciende hasta el 44%, en Cataluña supone un 62,3% y en Castilla y León alcanza casi el 95%.

Así, Lagares ha subrayado que hay un alto porcentaje de ciudadanía "que siente orgullo hacia España", algo que, a su juicio, "tienen que entender los partidos", especialmente, ha añadido, "los de la izquierda".

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Felicidad

Por otra parte, el avance del barómetro de la USC sostiene que los españoles se sienten "felices". "Hay preocupaciones, enfados y situaciones críticas, pero la semántica de una vida infeliz que ocupa nuestra política no es real. En general, los españoles nos sentimos felices", ha reivindicado.

Esa sensación, ha afirmado Nieves Lagares, provendría de los medios de comunicación, ya que, según ha apuntado, cuando se le pide a los encuestados que "digan dos palabras hacia los medios, la mayoría son negativas".

Este Barómetro de emociones políticas de España tendrá dos mediciones anuales y la siguiente se realizará en el mes de noviembre. El equipo de investigación tiene previsto presentar la totalidad de los resultados de este estudio en el XVIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, que se celebrará en Granada.