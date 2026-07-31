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Santiago de Compostela

Las estatuas del Mestre Mateo tendrán su ubicación definitiva en el Museo do Pobo Galego

El Ayuntamiento sitúa las figuras de Abraham e Isaac en la nueva ala del edificio para poner en valor tanto su importancia histórica y artística como la memoria de su expolio y recuperación

Agencias
31/07/2026 16:31
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció que las estatuas del Mestre Mateo se instalarán de forma permanente en el Museo do Pobo Galego
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció que las estatuas del Mestre Mateo se instalarán de forma permanente en el Museo do Pobo Galego
Álvaro Ballesteros/Europa Press
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El Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela ha sido el lugar elegido para albergar de forma definitiva las estatuas del Mestre Mateo, que volvieron a la capital gallega el pasado mes de diciembre tras 70 años en propiedad de la familia del dictador Francisco Franco.

Tal y como ha anunciado la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa este viernes, este ha sido el lugar escogido tras valorar diferentes opciones con personas expertas y diversas instituciones. Un proceso que, ha destacado, contó con "mucha participación y de gran calidad".

Todo ello, se ha regido con el objetivo de garantizar una lectura doble de estas obras, relativas a su valor histórico y artístico y teniendo en cuenta la lectura que tiene que ver con la memoria del expolio y de todo el proceso de recuperación.

"El lugar debe permitir ese doble objetivo y pensamos que para eso lo mejor es hacerlo en un espacio abierto a toda la ciudadanía, en un espacio que pueda simbolizar estar próximo efectivamente de todo el mundo. Por eso entendemos que el mejor sitio es el museo", ha justificado.

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Concretamente, las estatuas de Abraham e Isaac se colocarán en la nueva ala del edificio, de titularidad municipal, que albergará además otras piezas importantes de los fondos compostelanos.

"Muchos deberes hechos"

Goretti Sanmartín ha subrayado que este es un cierre para un curso político que contó con "muy buenas noticias" y "muchos deberes hechos". En este contexto, la mandataria local se ha referido a otros objetivos "conseguidos" como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, la adjudicación del contrato de transportes o la constitución del Foro de Turismo Sustentable.

También, la alcaldesa compostelana ha celebrado la decisión de Wizz Air de establecer una nueva base operativa en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (SCQ), que establecerá rutas directas a Roma (Italia) y Varsovia (Polonia).

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"Lo que significa la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad también de que haya más facilidad para que haya vuelos a primera hora de mañana, una vez que duerman aquí los aviones", ha apuntado, detallando que esto será efectivo a partir de febrero, aunque previamente, en diciembre, ya estarán listas las conexiones.

Así, Sanmartín ha puesto en valor esta novedad, que permitirá continuar en la línea del objetivo del Gobierno compostelano: la diversificación de rutas, destinos y compañías, para no establecer dependencia de ninguna en exclusiva. A mayores, buscan desestacionalizar el turismo y que no se limite a los meses de verano.

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