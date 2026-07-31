El renovado y ampliado centro de salud de Conxo contará con una unidad de psicogeriatría

El presidente la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este viernes el edificio, acompañado por el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño Xunta de Galicia

El renovado y ampliado edificio que alberga el centro de salud de Conxo, en el sur de Santiago, y las unidades de salud mental del área contará con una unidad de psicogeriatría dotada con cuatro consultas para atender a personas mayores.

El presidente la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este viernes el edificio, acompañado por el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, en la fase final de las obras de reforma integral y ampliación, que entrará en servicio pleno a finales del mes de agosto.

La Xunta ha invertido en las obras 5,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER Galicia 2021-2027 y las nuevas instalaciones darán servicio a más de 5.000 personas del barrio, que recibirán una atención "más completa y eficaz", ha afirmado Rueda.

Tras las obras, el edificio ha duplicado su espacio disponible hasta llegar a casi 1.000 metros cuadrados útiles, lo que permitirá poner en marcha nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor.

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Además habrá una sala de urgencias, dos salas de técnicas y una nueva unidad de salud bucodental.

El edificio también albergará las dos unidades de salud mental, que también han sido renovadas y ampliadas y que dan cobertura de referencia a casi 150.000 personas de Santiago y su área.

Según el presidente gallego, este centro de salud renovado y ampliado es la muestra de un sistema de salud "más resolutivo y más humano, situando la atención primaria como eje prioritario".

Sobre atención primaria ha reiterado su compromiso de presentar de modo completo el plan para esta área en el mes de septiembre, un plan que contará con medidas "valientes y necesarias", ha proclamado.

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En una breve intervención durante la visita, en la que ha seguido las explicaciones del equipo que ha renovado el centro de salud, Rueda ha destacado la importancia del contorno y de las infraestructuras para "adaptarse a una sanidad moderna".

Así, ha incidido en que los nuevos espacios del edifico de Conxo cuentan con mucha luz natural y mucha madera, que transmiten "calidez y un entorno mucho más agradable, más humanizado".

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Luis Sánchez, pediatra del centro de salud y que ha intervenido en representación de los trabajadores, ha destacado el valor asistencial de las nuevas instalaciones, con su apuesta por la luz natural y la integración en el entorno, por ejemplo.

En su opinión, además, también se debe hablar de la empatía como valor asistencial que los facultativos y los trabajadores de la atención primaria pueden aportar a la salud de las personas, sobre todo en centros de salud más pequeños y con tanta identidad como el del barrio de Conxo, donde es más fácil tener una relación más personal con los pacientes.