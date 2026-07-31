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Santiago de Compostela

El Noia Harp Fest ofrece hoy un recorrido del arpa histórica al jazz internacional

Siobhán Armstrong, Su Garrido Pombo y Park Stickney protagonizan la tercera jornada del festival con tres conciertos gratuitos

Redacción Santiago
31/07/2026 11:59
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La programación arrancará a las 19.00 horas en la iglesia de Santa María A Nova con la actuación de la irlandesa Siobhán Armstrong
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El Noia Harp Fest celebra este viernes la tercera jornada de su 13.ª edición con una programación que recorrerá distintos estilos y épocas musicales, desde la recuperación de la arpa gaélica del siglo XVII hasta la canción de autor gallega y el jazz contemporáneo. Los tres conciertos previstos serán de acceso libre hasta completar el aforo.

La programación arrancará a las 19.00 horas en la iglesia de Santa María A Nova con la actuación de la irlandesa Siobhán Armstrong, considerada una de las mayores especialistas mundiales en la interpretación de la arpa histórica gaélica. La artista interpretará un repertorio con una réplica del instrumento del siglo XVII conservado en el Trinity College de Dublín.

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A las 21.00 horas, el Teatro Coliseo Noela acogerá una de las producciones exclusivas de esta edición del festival: la actuación de la Banda del Noia Harp Fest junto a la cantautora gallega Su Garrido Pombo, que interpretará algunos de sus temas acompañada por diez arpas con arreglos compuestos expresamente por Rodrigo Romaní.

La jornada concluirá con el concierto del estadounidense Park Stickney y su trío Gustaf, Frederick & Isabel. Referente internacional de la arpa electroacústica, el músico presentará un repertorio que fusiona jazz, rock y música clásica, poniendo el broche a una nueva jornada del único festival del noroeste peninsular dedicado íntegramente a este instrumento.

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