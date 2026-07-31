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Santiago de Compostela

El Noia Harp Fest despide su 13.ª edición con música medieval y el concierto de Sona Jobarteh

El festival recuperará las réplicas de los instrumentos de San Martiño y cerrará su programación con la actuación de la artista gambiana en la Praza do Tapal

Redacción Santiago
31/07/2026 20:24
Sona Jobarteh
Sona Jobarteh es considerada una de las grandes figuras internacionales de la música africana.
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El Noia Harp Fest pondrá este sábado 1 de agosto el broche final a su 13.ª edición con una jornada que combinará la recuperación del patrimonio musical, la investigación musicológica y uno de los conciertos más esperados del cartel internacional. Todas las actuaciones serán de entrada libre hasta completar aforo. 

La programación comenzará a las 12.30 horas en la Iglesia de San Francisco con el concierto de Manuel Vilas y la formación de música antigua Entrebescant. La actuación permitirá escuchar las siete réplicas de los instrumentos medievales representados en la arquivolta de la iglesia de San Martiño de Noia —dos arpas, un rabel, dos violas y dos salterios—, reconstruidos a partir de la iconografía del siglo XV gracias a un proyecto impulsado por el festival y el Concello.

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Por la tarde, a las 20.00 horas, el Claustro de San Francisco acogerá el estreno de una obra inédita para arpa y violonchelo del compositor italiano Enrico Mainardi, interpretada por la arpista Neleta Ortiz y el violonchelista Thomas Piel. Ambos conciertos cuentan con la colaboración de la Asociación Española de Arpistas (AEDA).

El cierre del festival llegará a las 22.00 horas en la Praza do Tapal con la actuación de la gambiana Sona Jobarteh, considerada una de las grandes figuras internacionales de la música africana. Primera mujer solista de kora procedente de una histórica dinastía de griots, ofrecerá un directo en el que fusionará la tradición mandinga, el blues y el afropop para poner el punto final a una nueva edición del único festival del noroeste peninsular dedicado exclusivamente al arpa.

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