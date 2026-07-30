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Santiago de Compostela

Wizz Air abrirá diez nuevas rutas desde Santiago y establecerá una base en el aeropuerto Rosalía de Castro

Los nuevos destinos de la compañía aérea de bajo coste húngara serán Roma, Varsovia, Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza

Efe
30/07/2026 13:41
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago
Un momento de la presentación del desembarco de Wizz Air en Santiago
EFE
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La aerolínea Wizz Air abrirá 10 nuevas rutas desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro en fechas próximas, dos de ellas internacionales, y tendrá una base permanente en el aeropuerto compostelano.

Los nuevos destinos de la compañía aérea de bajo coste húngara serán Roma, Varsovia, Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza.

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La primera de estas rutas desde la capital de Galicia, como se ha dicho en una rueda de prensa en Compostela, estará operativa con el aeropuerto Varsovia-Modlin a partir del 1 de diciembre de este año, a la que seguirá la conexión con Roma-Fiumicino desde el día 14 de este mismo mes.

El gestor aeroportuario Aena avanzó este miércoles que la salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago de Compostela sería cubierta en breve por otras aerolíneas.

El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, dijo en la conferencia con analistas de presentación de resultados del primer semestre que donde Ryanair no encuentra atractivos para volar sí lo hacen otras aerolíneas, sin referencias expresas.

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