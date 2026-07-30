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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

USC, UDC, UVigo e Xunta acordan unha nova estrutura para reforzar a organización da PAU

A reforma crea unha Comisión Organizadora e outra Técnica, amplía a participación do profesorado de Bacharelato e incorpora o proceso de admisión á nova regulación das probas de acceso á universidade

Redacción Santiago
30/07/2026 18:27
A nova orde reguladora da PAU crea unha Comisión Organizadora e unha Comisión Técnica e reforza a participación das universidades e do profesorado de Bacharelato na coordinación das probas
A nova orde reguladora da PAU crea unha Comisión Organizadora e unha Comisión Técnica e reforza a participación das universidades e do profesorado de Bacharelato na coordinación das probas
USC
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As tres universidades públicas galegas e a Xunta de Galicia pecharon este xoves o acordo para reformar a estrutura de organización da Proba de Acceso á Universidade (PAU). A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, mostrou a súa satisfacción por chegar a un acordo que asegura “un sistema máis robusto”.

Como puntos importantes, Crujeiras salienta a participación “moi activa” das universidades a través da CiUG e do Tribunal Único, que a orde regule non só o acceso senón tamén o proceso de admisión e que toda a estrutura organizadora da PAU quede regulada e recollida, “o que supón un sistema con moitas máis garantías para todas as partes”.

“Esta nova proposta robustece un sistema que ten demostrado o seu bo funcionamento e a súa solvencia durante moitos anos, pero era necesario sometelo a unha actualización que recolla melloras xa postas en marcha e outras novas”, manifesta, á vez que subliña “a necesaria corresponsabilidade que debe existir entre as universidades públicas e a Administración” tanto na organización das probas como no proceso de admisión.

Para o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, o novo marco “vai dar máis seguridade ao alumnado, vai xerar máis igualdade, vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de Secundaria e vai a delimitar as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que participan neste proceso”, explicou o conselleiro. “En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente,  máis igualitario e que faga posible evitar calquera tipo de controversia ou problema”, abondou.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 02/06/2026.- Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU convocados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia "CIUG" en los siete campus de las universidades gallegas. EFE/Xoán Rey

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O titular do departamento educativo da Xunta fixo fincapé tamén na necesidade de ofrecer ao estudantado e ás familias as maiores garantías e certezas, aproveitando a oportunidade para mellorar o sistema. “Detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse para dar unha solución a un marco que, funcionando ben, sempre tiña unha marxe de mellora, que é o que estamos a lograr con esta nova PAU”, dixo.

Tras o paso polo Consello da Xunta desta proposta de nova orde reguladora, e tras varias reunións de traballo para definir detalles, as universidades deron hoxe o seu visto e prace ao texto, que agora continúa o proceso interno de tramitación administrativa.

Pola súa banda, o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, manifestou a súa satisfacción sobre os resultados do encontro, destacando “o traballo conxunto das tres universidades galegas co obxectivo de facer achegas que mellorasen o texto inicial. Entre estas aportacións, estaba a inclusión de aspectos que afectan non só ao acceso, senón tamén á admisión, un eido clave dentro deste ámbito”.

Cao subliñou que “as nosas achegas poñen á Comisión Interuniversitaria de Galicia nun papel central, como vén tendo e como creemos que debe seguir tendo no futuro. Alegrámonos de que froito do diálogo e a colaboración coa Xunta poida resultar unha orde máis acaída, que teña en conta os cambios normativos importantes dos últimos anos e, sobre todo, facendo que continuemos a levar a cabo un acceso e admisión á universidade cuns altos estándares, algo que nos distingue nos últimos anos”.

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Mentres, para a reitora da UVigo, Carmen García Mateo, esta nova orde é un exemplo máis do traballo conxunto entre a Consellería e as universidades. “O sistema que leva funcionando tantísimos anos faino aceptablemente ben, pero é susceptible de mellora e, ademais, cómpre adecualo á nova lexislación. Co cal, o que facemos é axustarnos á lexislación estatal, e aproveitar esta necesidade para mellorar a realización das probas”.

García Mateo destaca, “dunha banda, as dúas comisións: a Comisión Organizadora e a Comisión Técnica, con funcións moi claras nun caso e noutro, que dan unha maior garantía de coordinación entre a Consellería e as universidades. E, por outro lado, chégase a un bo equilibrio entre garantir que os exames están cunha custodia de altas garantías, e que, por outro,  que non teñan erros”. Considera a reitora da UVigo que “das leccións aprendidas nestes anos, esta norma que sae agora con consenso, da Consellería e das tres universidades públicas, é unha norma mellor”.

Criterios coordinados e supervisión

A nova orde inclúe tanto o proceso de acceso, relativo á proba, como o de admisión, adaptando a normativa galega ao Real Decreto 534/2024 polo que se regulan os requisitos de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao. Os principais cambios atinxen á estrutura organizativa da PAU posto que, tal e como xa se avanzou, se crea unha nova estrutura de coordinación institucional que se configura a través dunha Comisión Organizadora e unha Comisión Técnica, como principais figuras novidosas.

A Comisión Organizadora estará conformada por tres representantes da Consellería, outras tres delegadas das universidades públicas (unha por cada unha delas) e unha secretaría externa á comisión. Este órgano ocuparase das directrices xerais dos exames, como os criterios para a redacción da proba –contidos axeitados, nivel de dificultade...– e para a súa avaliación. Así mesmo, definirá os criterios para a elaboración das guías de cualificación de cada exame.

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Coa nova composición garántese a corresponsabilidade e representación de todas as partes implicadas nestas tarefas de coordinación e deseño xeral, que ata o momento recaían só na Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG). Isto permite, ademais, simplificar a estrutura da CiUG, que pasa a estar composta polos tres delegados das universidades e polo Tribunal Único, que é o órgano da Comisión Interuniversitaria de Galicia que se encarga da parte operativa da PAU; todos eles con representación ben na Comisión Organizadora ou ben na Técnica.

Desenvolvemento operativo

Pola súa banda, a Comisión Técnica será a responsable das tarefas loxísticas e operativas da PAU en cuestións como o horarios e lugares de realización, medidas de seguridade na elaboración, selección e custodia das probas ou adaptación ás necesidades específicas de apoio educativo do alumnado. Estará conformada por dúas persoas de recoñecida experiencia na docencia e xestión de probas de acceso a proposta da Xunta e polas persoas que ocupen a presidencia e a secretaría do Tribunal Único, órgano da CIUG que, polo tanto e como ata agora, seguirá desempeñando as funcións de elaboración, custodia, distribución e corrección das probas.

Entre outras funcións da Comisión Técnica, publicará os modelos de exame de cada materia e os criterios xerais de avaliación e resolverá as reclamacións relativas a cuestións de natureza distinta ás cualificacións. Así mesmo, a Comisión Técnica proporá á Comisión Organizadora os membros dos grupos de traballo –que redactan os exames–, das comisións delegadas –que os realizan en cada unha das sedes– e dos tribunais cualificadores –que os corrixen– para o seu visto e prace.

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Modelos de exame e guías de cualificación

No nivel directo de redacción, aplicación e corrección das probas, a principal novidade é o cambio de composición dos grupos de traballo, que estarán constituídos por un máximo de dous docentes das universidades públicas e outro máximo de catro do sistema de ensino público con docencia na materia ou do corpo da inspección. Deste xeito increméntase o peso da participación do profesorado de Bacharelato, que conta cunha experiencia máis directa e coñecemento do currículo de Bacharelato.

Cada un dos grupos estará dirixido, preferentemente, por un dos devanditos docentes universitarios. A persoa que ocupe a dirección será responsable da elaboración das propostas de exame segundo os criterios e directrices marcadas pola Comisión Organizadora, así como das súas respectivas guías de cualificación. Coordinará tamén a colaboración de todas as persoas integrantes do mesmo e de que funcionen adecuadamente os mecanismos de supervisión e revisión das preguntas.

O proceso de admisión continuará, como ata o momento, sendo xestionado pola Comisión Interuniversitaria de Galicia. Isto abrangue todo o relativo á solicitude de ingreso nas diferentes titulacións, a oferta de prazas ou a asignación das mesmas, entre outros aspectos.

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