La USC suma dos Premios Nacionales de Investigación 2026 con Ángel Carracedo y Carmen Álvarez Lorenzo

Ángel Carracedo y Carmen Álvarez Lorenzo, ambos de la Universidade de Santiago de Compostela, han sido distinguidos con los Premios Nacionales de Investigación 2026 Santi Alvite

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha concedido los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2026, con los que reconoce la excelencia científica en 20 modalidades distintas y la contribución al avance del conocimiento de investigadores e investigadoras, cada una de ellas dotada con 30.000 euros.

Entre ellos, han sido reconocidos tres personas vinculadas a universidades gallegas: Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal en la Universidade de Santiago de Compostela (USC); Laura Castro Santos, catedrática en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, y Carmen Álvarez Lorenzo, catedrática de la USC y directora del Instituto de Materiais (iMATUS).

Además, como novedad de esta edición, el Ministerio ha destacado que, por primera vez, el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas y el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángeles Alvariño han recaído en mujeres.

Este último, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, es el que le han otorgado a Laura Castro Santos por la excelencia de su trayectoria académica en el desarrollo de tecnologías emergentes.

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En el área de Biología, el Premio Nacional para Jóvenes Margarita Salas ha distinguido a Mireia Vallés Colomer, biotecnóloga de la Universitat Pompeu Fabra, por sus investigaciones sobre el microbioma intestinal y su relación con la salud mental.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que estos premios reconocen el mérito de quienes son distinguidos, pero también "ponen de manifiesto la fortaleza del sistema público de ciencia, que impulsa el talento, fomenta la excelencia y sitúa a España entre los países que lideran la investigación internacional".

Biología, arquitectura y humanidades

Entre el resto de premiados está, en el área de Biología, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal que ha sido para Crisanto Gutiérrez Armenta, profesor investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC/UAM), por una trayectoria que ha contribuido a definir conceptos fundamentales de la biología celular y molecular.

En Ingenierías y Arquitectura, el Premio Leonardo Torres Quevedo ha recaído en José Miguel Adam Martínez, catedrático de la Universitat Politècnica de València, mientras que el Matilde Ucelay ha sido para Mario Merino Martínez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, por sus trabajos sobre propulsores espaciales basados en plasma.

En Humanidades, Carmen Julia Gutiérrez González, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido el Premio Ramón Menéndez Pidal por sus aportaciones a la musicología, mientras que Pablo Alonso González, investigador del CSIC, ha sido distinguido con el Premio María Moliner por sus investigaciones en patrimonio cultural, humanidades ambientales y antropología.

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Medicina y tecnologías químicas

El Premio Gregorio Marañón, en Medicina y Ciencias de la Salud, ha sido para el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Ángel María Carracedo Álvarez por su trayectoria en medicina forense y genómica. El Premio Gabriella Morreale ha reconocido a Biola María Javierre Martínez, investigadora del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, por sus trabajos en epigenética y genómica funcional.

En Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, José Antonio Sobrino Rodríguez, director de la Unidad de Cambio Global de la Universitat de València, ha recibido el Premio Alejandro Malaspina. En Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra, el Premio Blas Cabrera ha recaído en Carmen Isabel Álvarez Lorenzo, catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Instituto de Materiales (iMATUS), y el Premio Felisa Martín Bravo ha sido para Miguel Anaya Martín, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Sevilla e investigador de la Universidad de Cambridge.

En Ciencia y Tecnologías Químicas, Daniel Maspoch Comamala, profesor ICREA del Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), ha obtenido el Premio Enrique Moles, mientras que Katherine Villa Gómez, profesora ICREA en el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), ha sido galardonada con el Premio María Teresa Toral.

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El Premio Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de Conocimiento, ha sido concedido a Jesús Martínez de la Fuente, investigador del CSIC en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, mientras que el Premio Ángela Ruiz Robles ha recaído en Ana Novoa Pérez, vicedirectora de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), por su labor en la gestión de especies de plantas invasoras.

En Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Premio Julio Rey Pastor ha distinguido al catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Ángel Lozano Solsona, referente en comunicaciones móviles, mientras que Jorge Calvo Zaragoza, catedrático de la Universidad de Alicante, ha recibido el Premio María Andresa Casamayor por sus investigaciones en reconocimiento óptico de música e inteligencia artificial.

Finalmente, en Derecho, Ciencias Económicas y Sociales, el Premio Pascual Madoz ha sido para el profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid José Dolado Lobregat por sus contribuciones a la econometría y la economía laboral, mientras que Cristina Cadenas Sánchez, profesora e investigadora Marie Curie en la Universidad de Granada, ha obtenido el Premio Clara Campoamor por sus investigaciones sobre bienestar infantil y ciencias sociales.